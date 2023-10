VIDEO: Sacan del escenario al comediante JJ por subir en aparente estado de ebriedad

Comparta este artículo

Villahermosa, Tabasco.- Por medio de redes sociales comenzó a difundirse un video en el que se muestra como el comediante Juan José Mendoza Muñoz, mejor conocido como 'El JJ' es expulsado del escenario, esto por ir en aparente estado de ebriedad a dar uno de sus shows, pues en las imágenes se logra percibir como es que el artista de los chistes no puede pronunciar bien algunas palabras motivo por el cual el público solicitó que lo sacaran.

En el clip se escucha como el cómico arrastra palabras al momento de pronunciarlas, esto al presentarse en un centro nocturno del estado del sur del país, por lo que de inmediato los organizadores pensaron que se encontraba en estado inconveniente, es por ello que tuvieron que verse obligados en hacerlo descender de las tarimas, dejando sorprendidos a varios de los presentes en el evento.

Lo peor de todo es que el mismo público fue el que comenzó a abuchearlo por su actitud poca profesional, algo que es sumamente vergonzoso para cualquier artista, poniendo en evidencia que no goza del apoyo de algunos fans, menos en esos momentos tan vulnerables en los que las adicciones pueden llegar a acabar con sus casi 20 años de carrera haciendo reír a las personas.

Fue Paco Show, el encargado de sustituir a JJ en el evento, otro comediante que se hizo viral a través de redes sociales tras compartir divertidos videos en modo de parodia de la comunidad LGBT, quien dio por concluido el evento, pues cabe mencionar que iba de estelar derivado de larga trayectoria tanto en la televisión, así como en las redes sociales.

JJ pide disculpas

Tras el desafortunado acontecimiento, el comediante no tuvo más opción que tener que pedir disculpas a sus fans, quienes pudieron ver en vivo como el hombre estaba en un estado vulnerable, por lo que argumentó que no estaba drogado, tal y como también se especulaba, solo que se le fue la mano al ingerir alcohol, por lo que no pudo hacer su espectáculo como normalmente lo hace.

El video lo hago para pedirle una disculpa enorme a toda la gente que esperaba al JJ que fue a ver, y que fueron para que se divirtieran y pasaran una noche bonita", dijo.

Fuente: Tribuna