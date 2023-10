¿Wendy Guevara le paga 200 mil pesos al mes a Marlon Colmenarez por su compañía?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se ha convertido en tema de interés para todos aquellos que la conocieron en La Casa de los Famosos México, donde gracias a su carisma se coronó ganadora y algo que ha causado mucha polémica es la relación que tiene con Marlon Colmenarez, pues dentro del show no dejo de recordarlo y de pedirle que le enviará alguna muestra de cariño, por lo que muchos creen que son pareja.

Sin embargo, la influencer ha destacado en varias ocasiones que tienen una sincera amistad de años y aunque le parece atractivo no lo podría ver como algo más, pero también reconoce que lo conoció en su trabajo como bailarín en un centro nocturno, donde le llegaba a pagar por su compañía hasta que se hicieron amigos. Por esta razón, algunos lo acusan de ser un interesado con la leonesa.

Ahora, Poncho de Nigris fue el encargado de generar una nueva polémica ya que se reencontró con Wendy Guevara y Nicola Porcella en Monterrey, así que aprovecharon para realizar un live y ahí soltaron varias bombas como que la líder de 'Las Perdidas' le paga 200 mil pesos al venezolano por estar con ella o que Nico mintió al público al decir que no tenían dinero y que en realidad se mueve en puros autos de lujo.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez | Imagen especial

Tal como era de esperarse, dichas declaraciones dejaron en shock a más de uno y se armó todo un escándalo en las redes sociales, pero todo se trataba de una broma entre ellos en la que se estaban inventando chismes los unos a los otros para molestarse como cuando estaban dentro del reality, por lo que para quienes no lo entendieron tuvieron que salir a aclararlo, aunque los detractores de Marlon no dudan que le pida dinero a la famosa.

Saludos Marlon, es mentira lo de los 200 mil que te da Wendy, es puro p…do", se retractó De Nigris.

La plática de los integrantes del 'Team Infierno' se tornó divertida, pues señalaron que Porcella le paga 50 mil pesos a Agustín Fernández, además de meter chicas a su departamento, mientras que a Kimberly 'La Más Preciosa' que los estaba acompañando le dijeron que su esposo se había ido a gastarse su dinero y que lo habían encontrado borracho en su camioneta, pero todo era parte de su carrilla.

No obstante, les llamaron la atención algunos usuarios ya que no les pareció que hablen de dinero frente a cámaras, pues eso podría poner en riesgo su seguridad, así que les pidieron que aunque sean bromas no toquen temas delicados como ese, dado que abren la puerta a que la delincuencia los vea como posibles víctimas al revelar lo que posiblemente tienen.

