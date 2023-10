Captan a Yeri Mua perreando con Nicola Porcella y las redes sociales se atacan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yeri Mua se convirtió en la envidia de muchas luego de que fuera captada bailando de manera sensual a Nicola Porcella, por lo que muchas de las fanáticas del peruano no soportaron y le han pedido que es mejor que mantenga su línea con la veracruzana ya que con todos los hombres con los que se ha relacionado termina en gran escándalo.

Esta situación se dio en el evento que organizó Papi Kunno para promocionar su línea de maquillaje, donde se dieron cita medios de comunicación e importantes celebridades, por lo que fue el propio tiktoker fue el encargado de presentarlos y más tarde ya entrados en ambiente decidieron bailar, por lo que ahora muchos sospechan que puede darse un romance.

Kunno decidió invitar a la 'Bratz Jarocha' al escenario, pues le pidió que cantara para todos sus invitados su tema Chupón, el cual se encuentra entre las listas de popularidad y se ha hecho viral por su pegajosa letra, así que aprovechando que el finalista de La Casa de los Famosos México se encontraba cerca comenzó a bailarle y Nico le siguió la onda.

Pero eso no fue todo, pues la influencer dejó en shock a sus millones de seguidores al compartir desde sus redes sociales que alguien de la fiesta intentó ganarse su corazón, lo cual levantó sospechas de que podría tratarse del también modelo: "Un niño bien me quiso envolver anoche manas y yo de ‘atrás que lo infiel ya se me quitó, una defiende a su hombre a capa y espada", dijo.

Además, algunos usuarios recordaron que hace un tiempo cuestionaron a Nico acerca de la belleza de Yeri Mua, a lo cual respondió de manera afirmativa y se deshizo en halagos hacia ella: "Claro que me parece guapa, talentosa, súper buena onda también… esa sí creo que es como yo, así toda divertida", expresó en su momento.

No obstante, a pesar de todo el revuelo que causaron con este encuentro es muy pronto para afirmar que tienen un romance, pues tampoco hicieron algo comprometedor y Nicola Porcella ha sido claro en que su prioridad ahora es seguir despuntando su carrera y como tiene una intensa carga de trabajo es posible que decida mantenerse un tiempo disfrutando de su soltería, aunque muchas de sus admiradoras no soportaron la idea de verlo junto a Yeri.

¿Qué hizo Nicola Porcella después de 'La Casa de los Famosos México'?

Gracias al carisma que mostró dentro de su participación en el reality de Televisa, Nicola Porcella no ha dejado de recibir propuestas de trabajo y recién acaba de cerrar una intensa gira, pero ya se encuentra aprendiendo sus libretos para arrancar grabaciones de la telenovela El Amor No Tiene Receta, donde trabajará junto a Wendy Guevara y Coco Máxima.

