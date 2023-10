Cher expresa 'desprecio' ante la posible reelección de Donald Trump; lanza fuerte 'amenaza'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cher nunca ha ocultado sus sentimientos hacia Donald Trump, a quien ha calificado como racista y ridículo. Tampoco estuvo de acuerdo con la forma en la que el exmandatario dirigió la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otras cosas. Ahora, ha declarado que pretende abandonar Estados Unidos si el expresidente consigue la victoria en las próximas votaciones.

Donald Trump todavía mantiene una ventaja dominante sobre el gran grupo de rivales republicanos que compiten por la nominación republicana para las elecciones presidenciales del próximo año, a pesar de acumular 91 cargos en cuatro casos separados relacionados con supuesta manipulación de documentos clasificados, falsificación de registros comerciales y complot para anular las elecciones de 2020.

Trump se mantendría a la cabeza, de acuerdo con una encuesta reciente. Obtuvo alrededor del 60 por ciento de los votos, mientras que Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, ocuparía el segundo puesto con el 13 por ciento. Finalmente, la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, es la favorita sólo del 10 por ciento. En este sentido, es notable la ventaja.

Por ello, la cantante de Believe ya está haciendo planes de emergencia. En una entrevista con el diario inglés The Guardian, Cher, de 77 años, dijo que estaba horrorizada por la posibilidad de que Trump, también de 77 años, pueda regresar a la Casa Blanca si es reelegido el próximo año en el marco de un nuevo enfrentamiento con el presidente Joe Biden. En las elecciones pasadas, Cher mantuvo su apoyo sólido a la campaña de Biden.

Casi tuve una úlcera la última vez", dijo sobre el tumultuoso mandato de cuatro años de Trump, que terminó con el mortal ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump.

"Si es elegido, esta vez me iré del país", confesó la estrella en entrevista. Esta no sería la primera vez que amenaza con dejar Estados Unidos, pues en 2015 aseguró que si Trump era elegido para gobernar el país, ella se mudaría a otro planeta. "Si resulta elegido, me mudaré a Júpiter", escribió en Twitter (ahora X) en respuesta a un usuario que dijo que se iría a Australia.

En ese año, Cher no fue la única que dejó claro su malestar. A ella se le unieron distintas figuras del medio artístico, tales como Bryan Cranston, Miley Cyrus, Neve Cambell y Amy Schumer, quienes dijeron muy convencidos que se marcharían del territorio estadounidense si Donald Trump ganaba.

Me mudaré a España o a algún lugar. Está más allá de mi comprensión el hecho de que Trump gane. Sería simplemente muy loco”, aseguró la comediante Amy Schumer.

Fuente: Tribuna