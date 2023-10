¿Cómo llevar un vestido largo en otoño? Crea diferentes 'looks' con estos consejos de moda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cambio de estación también significa un cambio de estilo, y aunque algunas personas piensan que puede poner a prueba su presupuesto, estamos aquí para decirte que la transición puede ser muy divertida si sabes hacerla correctamente y a un costo razonable. Puedes concentrarte en una prenda a la vez, agregando diferentes piezas y creando una variedad de looks.

Por su versatilidad, el vestido largo es un clásico para casi todas las estaciones. Pero si todavía te preguntas cómo lucir el vestido largo en otoño, ¡tenemos algunas ideas geniales!

Con gabardina y tenis

Una gabardina es una manera fácil de transformar un vestido largo simple en un atuendo moderno para el día. Puedes elegir el color que más te guste, pero te recomendamos que te ciñas a los tonos tierra propios de la temporada de otoño. Si hace un día más fresco, combínalo con una bufanda a juego y tendrás un look otoñal práctico y bonito.

Completa este conjunto casual con tenis. Elegir tenis de plataforma o de lona depende tanto de tus preferencias personales como de tu vestimenta. Sin embargo, algunas opciones populares son los modelos Converse y Vans Old Skool, en los que siempre puedes confiar para crear un conjunto clásico y atemporal.

Vestido largo con gabardina y tenis

Con blazer y botines

Un blazer bien confeccionado nunca pasa de moda y, combinado con un vestido largo, te brinda un look clásico para el trabajo, un brunch con amigos o prácticamente cualquier ocasión especial. ¡Además es súper fácil de combinar! Como consejo de estilo, asegúrate de que tu blazer esté bien entallado. Los que se encogen a la altura de la cintura son los mejores. Cuando se trata de dobladillos, un corte más corto suele ser más favorecedor. Los blazers que son demasiado largos pueden abrumar el vestido y apelmazar todo el look. ¡Considera vestidos largos que tengan pliegues o fruncidos en la parte inferior de la falda y combínalos con tu blazer favorito para un look de Sex And The City!

Vestido largo con 'blazer'

Con suéter extra grande

Un suéter corto de gran tamaño sobre tu vestido largo grita: "¡Genial!". ¡Esta es una tendencia de moda que a todos nos encanta! Crea el tipo de atuendo que parece bien pensado sin que parezca que le has puesto demasiado esfuerzo. Además, es súper cómodo, especialmente si eliges una tela suave, como una textura peluda o tejido de punto. ¡Completa el look con botines y un bolso deportivo! En cuanto a los colores, los suéteres en tonos neutros combinan mejor con vestidos largos estampados.

Vestido con suéter 'oversize'

Fuente: Tribuna