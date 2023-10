Daniel Bisogno reaparece y aclara que le retiraron la vesícula; también lanzó dura advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles, 18 de octubre, diversos medios de comunicación comenzaron a lanzar notas en las que confirmaban que Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, habría sido hospitalizado de emergencia. Inicialmente se desconocían las causas, pero hubo periodistas como La Tía Sandra, Héctor Navarro, Gustavo Adolfo Infante y María Luisa Valdés Doria que aseguraron que estaba muy "delicado".

Entre las declaraciones de diversos medios, se podían leer cosas como que Daniel Bisgono habría entrado en coma, también se mencionó que tuvo complicaciones con su diabetes; mientras que las últimas declaraciones de los medios aseguraban que, lo que en realidad habría ocurrido, es que tenía fuertes problemas con la vesícula. Todo esto llevó a que cientos de usuarios de X (red social anteriormente conocida como Twitter) a 'despedirse' de el conductor con videos de gente de la comunidad LGBTQ+ bailando.

No fue sino hasta la mañana de este jueves, 18 de octubre, que Daniel Bisogno explotó a través de la aplicación de Elon Musk, donde evidentemente molesto, reveló que la gente estaba cruzando un "límite"; también acusó a "medios sicarios" de haber provocado todo este enredo y aunque inicialmente no aclaró el tema de su estado de salud, sí dejó entrever que todo se encontraba bien con él y que no estaba internado, tal y como se había hecho creer a la gente durante toda la noche.

"A ver cul... queridos, todo tiene un límite y sobrepasado a un punto muy peligroso no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer, varios medios sicarios han retomado de otros medios sicarios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud."

En un segundo mensaje, el conductor no se tocó el corazón y lanzó una dura advertencia a la prensa que había replicado la noticia de que se encontraba grave en el hospital, puesto dejó entrever que procedería legalmente por brindar información engañosa acerca de él, por otro lado, el también comediante se encargó de tachar de "buitres del chisme" a diversos medios de comunicación.

"De verdad les interesa tanto mi bienestar porque yo le llamo a muchos de estos buitres del chisme y la desinformación llevan años atosigándome con cosas que los puedan llevar a la cárcel con mucha facilidad. Si gustan lo echamos adelante."

Por otro lado, Daniel recordó que, anteriormente, brindó una entrevista a Pati Chapoy, después de que fue intervenido por el tema de las varices en sus intestinos; en aquella ocasión, el conductor declaró que más adelante tendría que realizarse "pruebas periódicas" para asegurarse de que todo se encuentre bien con su salud y habría sido en estos exámenes cuando los médicos determinaron que lo mejor sería retirar la vesícula, lo que explica por que la prensa se habría confundido con el tema y creyeron que se trataba de 'complicaciones'.

"Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo qué pasó combinado con las vacaciones qué voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas,los quiero cu... cualquier duda extra ya saben que en @VentaneandoUno."

Cabe señalar que hace algunas horas, Héctor Navarro compartió en su cuenta de X que tenía información de que Daniel Bisogno estaría de vacaciones, lo que concuerda con las últimas declaraciones del conductor, por lo que, a resumidas cuentas, el conductor de TV Azteca se habría tomado unos días libres para su cirugía de vesícula, pero no se trata de una situación tan grave como la que varios medios especularon.

