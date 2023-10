Esta es la millonaria cantidad que Televisa le pagó a Katy Perry para su concierto privado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se habla de Televisa, es natural que los nombres de grandes figuras del espectáculo te lleguen a la mente, tal es el caso de Andrea Legarreta, Angelique Boyer, Mayrín Villanueva, Emilio 'El Halcón' Osorio, entre otros; sin embargo, muchos se olvidan de que ellos son personas tan normales como tú o como yo, lo que significa que, en ciertas ocasiones pueden dejar de lado su fama y ponerse en el lugar de los fans.

Una prueba de ello ocurrió la noche del pasado miércoles, 18 de octubre, cuando toda la empresa de San Ángel, se reunió en el Foro 2 para realizar un evento en el que revelaron cuáles serían los proyectos que se estrenarían para el próximo 2024, algo que suele hacerse manera anual; sin embargo, este año las cosas serían diferentes, puesto la empresa de Emilio Azcárraga decidió tirar la casa por la ventana y consentir un poco a sus trabajadores.

Resulta ser que, luego de realizar algunas presentaciones, los ejecutivos decidieron hacerse a un lado para presentar a la verdadera protagonista de la noche y se trataba de nada más y nada menos que la exitosa cantante de la industria pop estadounidense, Katy Perry, quien llegó engalanada con un outfit completamente rojo y un sombrero en forma de hongos similares a los que aparece en el videojuego de Mario Bross.

Para realizar su show, la pareja de Orlando Bloom incluyó un escenario rodeado de hongos, cuatro músicos vestidos con ropa plateada y a tres coristas. Asimismo, la intérprete cantó varios de sus grandes éxitos, como es el caso de Hot n cold, I kissed a girl y Fireworks. Estos temas habrían sido coreados por estrellas como Wendy Guevara, Marie Claire Harp, entre muchos otros actores, conductores y comentaristas.

Pero... ¿cuánto dinero invirtió Televisa para traer a una estrella de la talla de Katy Perry para realizar un concierto privado? Aunque este tema no ha sido del todo confirmado, según información del medio W Radio, la intérprete cobraría cerca de 500 mil dólares estadounidenses por cada presentación privada, lo que significa que Azcárraga gastó 9 millones 145 mil 390 pesos mexicanos, aproximadamente.

Según indican, cada peso valió la pena, puesto Katy se dejó tomar videos, fotos y hasta selfies, también aprovechó para hablar un poco acerca del gran amor que siente hacia México, país que no había visitado desde hace 5 años: "Hacia 5 años que no venía... Me encanta México", declaró la famosa. También presumió un poco de su español, al revelar que su hija se llama Daisy Doove, que en español significa "Margarita Paloma."

