Ferka niega haberle tumbado el novio a Mayte Carranco: "No me meto en relaciones"

Ciudad de México.- Ferka vuelve a estar en medio de la polémica, pues aunque actualmente se encuentra disfrutando de las mieles del amor junto a Jorge Losa, otra vez vuelve a salir a relucir que pudo ser la tercera en discordia en la relación que tenía el español con Mayte Carranco, quien lanzó fuertes declaraciones en el programa Hoy, donde actualmente participa como parte del elenco de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Fue en una de las capsulas del matutino, donde la conductora de Cuéntamelo Ya abrió su corazón y por primera vez abordó frente a cámaras su proceso de separación con Losa, mismo con el que tenía casi tres años de relación e incluso planes de boda, hasta que entro al concurso de baile el año pasado junto a María Fernanda Quiroz, pues asegura que no se sintió respetada y prefirió ponerle fin a su historia.

Le cuestionaron de manera abierta si cree que hubo una infidelidad, lo cual no quiso aceptar pero lo dejó entrever: "Yo sí me sentí engañada, no respetada, Les deseo lo mejor y que Dios los bendiga, se fue infiel a él mismo, porque yo hice lo correcto", aseveró Mayte y como era de esperarse le llovieron ataques a la actriz, pues de "tumba hombres" no la bajaron algunos usuarios.

Por todo el escándalo que generaron las declaraciones de Mayte Carranco, la prensa abordó a Ferka para conocer su versión y frente a las cámaras de Eden Dorantes aseguro que mientras trabajó en ese proyecto con Jorge Losa nunca hubo algo más allá de lo profesional, por lo que lamenta que un año después su ex quiera sembrar dudas y dejarla ver como la mala del cuento.

Que flojera, si ya está superado ese tema no saques cosas de hace un año. No estoy de acuerdo en que ponga otra vez la intriga entre el público, a mí no me van a estar colgando muertitos que no son míos".

Mayte Carranco no se sintió respetada por Jorge Losa | Imagen especial

La exintegrante de La Casa de los Famosos México resaltó que jamás se metería con alguien comprometido, pues es algo que no le gustaría que le hicieran: "Yo jamás he hecho eso, no soy una mujer que se mete en relaciones, porque no me gusta que se metan en la mía", aseguró la actriz de Rosario Tijeras.

Finalmente, Ferka indicó que Jorge respetó en todo momento la relación que tenía con la regiomontana, pero su desconfianza la hizo perder un buen hombre, mismo con el que ahora ella comparte su vida y se siente feliz de la relación que han formado, pues presume que 'El Albacete' la ha apoyado en los peores momentos que ha atravesado en los últimos meses.

Fuente: Tribuna