Golpe a TV Azteca: Filtran los nombres de los campeones que regresan a 'Exatlón México'

Ciudad de México.- TV Azteca tiene todo listo para el regreso de Exatlón México, reality que les ha resultado exitoso por la curiosidad de la audiencia alrededor de los atletas olímpicos y de alto rendimiento que pasan por sus filas, así que con el deseo de que puedan subir sus niveles de audiencia optaron por una séptima temporada que promete ser una de las más demandantes de la historia del proyecto.

Desde hace algunas semanas comenzaron a lanzar los promocionales oficiales y Antonio Rosique destapó que llegarán a la barra de programación, a partir del próximo 6 de noviembre en su horario habitual de las 07:30 de la noche, pero aunque falta muy poco para el estreno la producción se ha querido guardar los detalles para sorprender al público, pero las filtraciones se encuentran a tope.

Tal como ha sucedido en temporadas pasadas, las redes sociales han estallado con adelantos acerca del show y según las anotaciones que ha lanzado Keyla 'La Reyna de los Spoilers', en esta ocasión presentarán una competencia mixta en la que habrá nuevos competidores y algunas leyendas regresarán a las pistas, mismas de las que ya se tienen los nombres.

Debido a que no se trata de un All Star, ahora únicamente presentarán a cuatro campeones, dos de cada escuadra, aunque no se descarta que conforme avance la competencia ingresen más como refuerzo, mientras tanto es casi un hecho que del equipo rojo regresa la máxima campeona Mati Álvarez a demostrar por qué es considerada la mujer más dominante de toda la marca a nivel mundial y estará acompañada de Heliud Pulido, quien ya se ha coronado en dos ocasiones.

Por el lado del equipo azul hay una gran controversia, pues dejaron fuera al campeón actual, Koke Guerrero, quien hasta ahora no ha firmado contrato para su regreso, pero Andrés Fierro 'Velociraptor' estará defendiendo la camiseta de Contendientes junto a la poderosa Macky González 'Amazona', así que sin duda será todo un espectáculo volverlos a ver correr las pistas contra nuevos talentos en las famosas playas de República Dominicana.

Algo que también se sabe es que habrá importantes modificaciones en los circuitos, los cuales no solo serán más impresionantes, también de mayor exigencia, mientras que la villa 360 y las barracas podrían tener cambios que generen mayor polémica como estar divididos únicamente por un cristal que permita ver lo que hace el rival fuera de la zona de juego, así que se tienen grandes expectativas.

