Horóscopos chinos: Estas son las predicciones de tu signo para este jueves 19 de octubre

Ciudad de México.- A diferencia de los horóscopos tradicionales, los cuales se rigen según las constelaciones griegas, los signo chinos te revelan tu suerte de una manera que se enfoca más en lo espiritual y en tu mundo interno. Para poder descifrar cuál será tu suerte el día de hoy, jueves 19 de octubre, lo único que tienes que hacer es buscar el año de tu nacimiento, una vez que lo encuentres descubrirás a tu espíritu animal.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

¿Alguna vez has sentido que, en realidad, no eres el protagonista de tu vida? Es posible que hayas pasado varios años sintiéndote como un personaje secundario o el NPC de la vida de los demás, pero la realidad es que esto era porque tu momento de brillar aún no llegaba. Este lunes tendrás el foco de atención y se te vendrán grandes oportunidades en el trabajo.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Las personas nacidas del signo del Buey tendrán un jueves en el que se sentirán llenos de energía. Podrán conseguir todo lo que se propongan. También mejorarán tus ingresos, puesto es posible que recibas un aumento o un ingreso inesperado.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Si bien, tu signo es dinámico y gusta de realizar diversas actividades, la realidad es que el día de hoy te sentirás mucho más tranquilo y en paz, por lo que te darás el tiempo debido para relajarte, lo cual te caerá excelente, porque no te habías dado tiempo para ti mismo.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Hoy te llegará una sorpresa que podría resultarte agradable. Es posible que ganes un premio o que alguien te invite a realizar algún viaje. Es posible que se avive algún viejo romance que creías extinto, solo disfruta.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 )

Las personas nacidas con el signo del Dragón tendrán un día lleno de desafíos que los llevarán a poner a prueba sus habilidades y a salir de su zona de confort. Recuerda que las pruebas son buenas para que puedas crecer.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Este día llegarán cambios positivos a tu vida; también es un excelente momento para que comiences a cuidar mucho más de tu salud física y mental. Recuerda hacer ejercicio, comer bien y realizar meditaciones diarias para que estés más equilibrado.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Últimamente te has desconectado de tu lado más artístico, pero no te preocupes porque es momento de poner manos a la obra, no importa si a ti se te da bien escribir, pintar o dibujar, solo toma la iniciativa, para que puedas expresar aquellos sentimientos que no puedes poner en palabras.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Aunque te encanta pasar tus días en casa, la realidad es que estás dejando pasar tiempo valioso, puesto tu temor a salir ha provocado que pierdas grandes oportunidades. Es momento de viajar, irse de fiesta y tener nuevas experiencias.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Las personas que son regidas por el signo del mono tendrán un día lleno de diversión; no dejes de seguir a tu intuición, sobretodo si ésta te dicta salir al cine, ir de paseo o tener una cita. El día de hoy ganarás dinero inesperado, pero no te aceleres, guarda un poco para tus ahorros, podrías requerirlo.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Es momento de que pongas primero a tu salud, te has dejado mucho de lado para cumplir con todas tus obligaciones y aunque ser responsable está bien, debes tener cuidado, ya que, podrías enfermarte o tener un colapso. Recuerda que el descanso es importante.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Las personas que nacieron con el signo del perro tendrán un día lleno de amor, este puede venir de cualquier lado, ya sea de la pareja, de la familia, de los amigos o de laguna mascota, solo debes abrir tu mente para recibirlo.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Es momento de comenzar a pensar a futuro y de abrir una cuenta de ahorro, porque podrías llegar a necesitarla. En el amor podrías conocer a alguien especial que cambiará tu vida radicalmente.

