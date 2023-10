'La Isla 2023': ¿Quién gana el juego por la SALVACIÓN hoy jueves 19 de octubre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía se prepara para inaugurar la fusión, etapa final de la competencia en la que desaparecen los equipos y los enfrentamientos al igual que las estrategias se vuelven individuales, razón por la que la tensión se apodera de los desafiantes, quienes a este punto no confían ni en su propia sombra, así que es un hecho que entregarán todo en la arena con tal de seguir acumulando victorias.

Después del juego por el castigo, donde los verdes tuvieron que lanzar a dos de sus integrantes a pagar el precio de la derrota al pasar la noche sobre una tabla en medio del mar Egeo, ahora tendrán una nueva oportunidad para demostrar que son dignos de pelear por el premio de los dos millones de pesos, pero veremos si son suficientes sus ganas para derrotar a los morados que se encuentran imparables.

Esta noche ambas alineaciones pelearán la primera salvación de la semana, donde los perdedores instalarán de manera automática a uno de sus miembros al temido duelo de eliminación, razón por la que los fanáticos se encuentran ansiosos de conocer el resultado y gracias a las filtraciones ya se conoce; aquí te lo compartimos.

¿Quién gana la primera salvación de 'La Isla Desafío en Turquía'?

De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, Rebeldes y Desconocidos se enfrentarán en una ruda prueba en la que la comunicación y coordinación lo será todo, pues deberán cargar a un desafiante en una tabla, cruzar un largo circuito que está lleno de obstáculos, por lo que las caídas estarán a la orden del día y para rematar deberán armar una torre con piezas de madera.

Tal como ha sucedido desde que se estrenó el show, las redes sociales se han inundado de filtración, pues como las grabaciones llevan algunos días de adelanto es posible conocer lo que sucede en tiempo real y esta vez la famosa página JL Reality adelantó que serán los Desconocidos los que vuelvan a dar un nuevo y duro golpe de autoridad.

Desconocidos salvarían a un integrante de la eliminación | Twitter @IslaReality

Aunque esta información no está comprobada debido a que viene de spoilers, la realidad es que no suena descabellada si tomamos en cuenta el bajo rendimiento que han tenido los verdes, quienes apenas acaban de despedir a Irving Peña, quien era una pieza clave en su conjunto, así que quizás sus rivales se aprovecharon del momento de debilidad que atraviesan. No te pierdas la transmisión a las 08:30 de la noche por Azteca Uno.

