Maya Nazor revela la razón por la que terminó con Santa Fe Klan y luego se arrepiente

Ciudad de México.- Santa Fe Klan se encuentra en el ojo del huracán gracias a una entrevista que otorgó a Yordi Rosado, donde no sólo habló de sus logros en la industria, también abordó algunas intimidades como la convivencia con su hijo, lo cual generó que fanáticos opinaran, lanzaran ataques y que Maya Nazor saliera a dar replica revelando las razones por las que terminó su relación.

Y es que el conductor le cuestionó si no tenía problemas para estar con su hijo Luka de año y medio, a lo que respondió de manera positiva ya que su trabajo le impide estar por completo con él, además de que sólo podría visitarlo cuando la influencer le da chance, razón por la que se le fueron en contra a la rubia exigiéndole que no le niegue sus derechos naturales al niño y al cantante.

Ante el revuelo que causó la noticia, la originaria de Cuernavaca utilizó su cuenta de X para defenderse, asegurando que la gente siempre opina de cosas que desconoce, pero aseguró que de su parte está tranquila ya que no toma en cuenta lo que puedan decir de ella: "Aquí puro amor, las personas famosas también tienen sus intimidades y problemas, todos somos seres humanos".

Maya Nazor revela la razón de truene con Santa Fe Klan

A pesar de que la estrella de Internet parecía no tomar en cuenta los ataques, terminó explotando y revelando intimidades al asegurar que Ángel Jair Quezada Jasso no es tan buen padre como muchos lo creen y por eso habría tomado la decisión de dejarlo a los pocos meses del nacimiento de su bebé ya que sentía que no eran su prioridad.

El niño no es su prioridad y él lo sabe. Primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue prioridad, por eso nos separamos así que dejen de tirar… que yo he sido muy respetuosa y jamás he opinado del tema", escribió.

De este modo, Maya Nazor dejó en evidencia que el intérprete de Mar y Tierra la habría engañado con otras chicas, además de que no le brindaba la atención que requería, pero después se arrepintió de haberlo ventilado y borró sus mensajes, aunque ya era demasiado tarde ya que muchos usuarios lograron capturarlos, por lo que se han hecho virales en las redes sociales.

Fue en diciembre de 2022 cuando los famosos impactaron con su separación, pues tenían escasos meses de haber debutado como papás y parecían vivir su mejor etapa; sin embargo, ambos mostraron madurez y se mostraron herméticos, limitándose a decir que por el bien de su hijo mantendrían una relación cordial, pero ahora sabemos parte de los motivos que los orillaron a tomar caminos diferentes.

