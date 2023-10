"No lo voy a permitir": 'El Borrego' Nava no se deja de Latin Lover y lo encara en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso comediante y reconocido actor, Juan Carlos 'El Borrego' Nava, recientemente dejó a todos sorprendidos, debido a que demostró que es un hombre firme y de carácter, pues no se dejó convencer por el reconocido exluchador de la Triple A, Latin Lover, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy no tuvo reparos al momento de encararlo, afirmando que no iba a permitir que lo saque.

Como se recordara, la cuenta de X del matutino de la empresa San Ángel, reveló que 'El Borrego' durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, lamentablemente tuvo un accidente, compartiendo un video en el que el actor al momento de cargar a Tefi Valenzuela, su pareja, la suelta, tirándose al suelo y pide ayuda para que se lleven el dolor, pues hasta lágrimas le salieron mientras se sostenía el hombro, tras lo que sus coreógrafos y compañera de baile buscaron darle un consuelo, en lo que el equipo médico lo revisaba y hacía un análisis preliminar.

Tras estas fuertes imágenes, el pasado jueves 12 de octubre, dieron un informe de la salud del comediante, compartiendo el video en el que se puede ver a un médico que le explicó que sus ligamentos y tendones se distendieron, lo que causa un dolor atroz, casi insoportable, pues se inflama y presiona nervios, señalando que no es algo que requiera cirugía, pero que sí es delicado y debe de cuidarse, señalando que necesita dos semanas de reposo absoluto.

Pero, contrario a lo que dijo el médico, Nava regresó a los foros del matutino de Televisa cuando le tocó su baile con Valenzuela el mismo jueves cuando dieron más informes de su salud, arreglando su coreografía para no tener que usar el hombro, recibiendo el reconocimiento de los jueces, aunque lamentablemente sus calificaciones lo llevaron a sentencia el viernes 13 de octubre, donde Lover le expresó que admira su determinación pero debía de buscar un reemplazo y él descansar, a lo que volvió a negarse.

Y ahora, este jueves 19 de octubre una vez más tocó el turno de 'El Borrego' bailar con la exparticipante de Survivor México, realizando más un perfomance del tema Ladronzuelo que una coreografía, dado a que por su hombro sigue sin poder hacer muchos movimientos y se adaptó a la situación, lo que una vez Latin quiso resaltar que ya no le parece, pues deben de bailar en pareja y no realizar un perfomance, aconsejándole que vaya y descanse un par de semanas y después regrese si lo desea.

Ante este hecho, Juan Carlos, nombre de 'El Borrego', de manera contundente le dijo que ya eran tres ocasiones en que le quería quitar la pareja y sacarlo de la competencia, expresándole que eso no iba a pasar, pues él estaba muy comprometido con el reality de baile y Tefi, por lo que no se iba a ir, no va a renunciar y no le haría caso, siendo muy contundente que si lo quiere sacar tendrá que ser "con los pies por delante", haciendo referencia a que sería únicamente muerto.

