"No se murió": Elenco de 'Ventaneando' revela porqué hospitalizaron a Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre del conductor Daniel Bisogno ha estado en todos los titulares de la prensa y en las primeras tendencias de las redes sociales debido a que la noche del miércoles 18 de octubre trascendió que se encontraba entre la vida y la muerte. Sin embargo, hace algunos momentos sus compañeros del programa Ventaneando expusieron que todos los rumores eran falsos y aseguraron que el también actor se encontraba perfecto.

Como se sabe, la persona que filtró que 'El Muñe' supuestamente estaba en terapia intensiva muy delicado debido a un choque séptico fue la periodista María Luisa Valdés Doria. Posteriormente otros comunicadores como Gustavo Adolfo Infante precisaron más detalles y señalaron que era verdad que Daniel había estado en terapia intensiva. De hecho la mañana de este jueves 19 de octubre el propio presentador de TV Azteca confirmó que se encontraba hospitalizado, pero negó su gravedad.

Tras señalar que sería en Ventaneando donde compartirían toda la información, y al inicio del programa Pedro Sola anunció que hablarían sobre lo que pasó con Bisogno: "Muchas especulaciones se han hecho sobre la salud de Daniel, han dicho muchas cosas que no es cierto, les diremos exactamente la situación, ¡no está grave, no se murió!", dijo 'El Tío Pedrito', invitando al público a no creer en especulaciones.

Mientras que hace unos momentos, el equipo de comunicadores de Pati Chapoy expresó su molestia ante los chismes que surgieron por los problemas de salud de Daniel: "Muy desagradable... Hay tantas noticias falsas, la gente es tan nefasta. Lo peor es que son los periodistas y medios de comunicación importantes que le dan oído y retoman notas de gente que no tiene ni la menor idea", dijo Pedro Sola para comenzar.

Por su parte, Mónica Castañeda señaló que mientras los rumores crecían en las redes sobre la gravedad de 'Muñe', ellos estaban platicando con él por mensaje y señaló que ellos no habían querido compartir que Daniel había sido operado de la vesícula porque él estaba de vacaciones al momento de la intervención. "Se les olvida que es un ser humano, tiene papás, hijas, hermanos... Le afecta en muchos sentidos de su vida, no se vale que la gente mal informe", apuntó Linet Puente.

Además Linet se pronunció luego de que crearan una cuenta falsa con su nombre, en la cual publicaron un mensaje donde ella anunciaba la muerte de Daniel. "Daniel está pasando por un proceso de recuperación física y emocional muy compleja", añadió Castañeda. Finalmente, Ricardo Manjarrez adelantó que el próximo lunes 23 de octubre 'El Muñeco' volverá al vespertino del Canal Azteca Uno: "Estará aquí sentado, lo volveremos a ver completito, íntegro y sin vesícula".

