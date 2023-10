Se volvió taxista: Tras perder exclusividad en Televisa, actriz vuelve a novelas y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber trabajado hasta 14 horas diarias como chofer de una aplicación, querida actriz recibe una oferta de trabajo en Televisa y reaparece dando una entrevista exclusiva al programa Hoy. Se trata de la talentosa Alejandra Procuna, quien se incorporó al nuevo melodrama Golpe de Suerte luego de su larga ausencia en la pantalla chica tras quedarse sin contrato de exclusividad y convertirse en taxista.

La también modelo saltó a la fama por participar en exitosas telenovelas como María la del Barrio, ¡Vivan los niños! o Soy tu dueña. Sin embargo, en el año 2017 los ejecutivos de San Ángel le dieron la espalda luego de 30 años de trabajo, retirándole su contrato de exclusividad e incluso hasta se especuló que fue vetada de la empresa. Debido a su crítica situación, Alejandra tuvo que ingeniárselas para sobrevivir y comenzó a trabajar como conductora de apps.

Afortunadamente, hace algunos meses la intérprete mexicana recibió una segunda oportunidad en la televisora de los Azcárraga como parte del elenco de Golpe de Suerte, novela que se acaba de estrenar. Ayer miércoles 18 de octubre Procuna apareció en el programa Hoy hablando sobre cómo fue su etapa siendo taxista de carros de renta: "Es de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida", dijo al inicio.

La actriz Alejandra Procuna

La villana de las telenovelas comentó que al inicio se trataba de resistir a terminar trabajando en este, sin embargo, luego comprendió que lo tenía que hacer para sobrevivir: "Me he confrontado con esto del ego, y 'cómo yo', no, no, no, aquí lo importante en la vida es ser feliz, comer, no angustiarte, decir de qué voy a vivir". Para lograr sobrevivir con este empleo, tuvo que trabajar 14 horas diarias para llevar comida a su mesa y dijo qué hizo para no clavarse con las críticas.

Era un personaje más de vida y era agradecer el estar viva, el poder seguir adelante, en lo que venía lo demás".

Además, Alejandra relató que esta situación le trajo más fama de la que ya tenía, por lo cual tiene mucho que agradecer: "Me volví súper viral con esto, en mi vida había sido tan viral y se abrieron caminos, se abrieron oportunidades, fue una experiencia bien bonita, el público se acercó mucho, como lo que somos, seres humanos". Finalmente, la también actriz de ¡Vivan los niños! y Soy tu dueña confesó que aunque ya está de regreso en la actuación, podría seguir trabajando como conductora de apps.

Valoré más la vida, valoré más el dinero, valoré el no endeudarme y que lo más importante es estar vivos, agradecerlo y no perdernos en el 'quiero más', sí quiero, sí se vale, pero gracias por lo que tengo", dijo emocionada.

