Sergio Mayer estalla contra Gabo Cuevas en entrevista de 'VLA' por libro de Anabel Hernández

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico político mexicano, Sergio Mayer, recientemente se mostró fastidiado y completamente furioso estalló en contra de Gabo Cuevas, un reportero de Venga la Alegría al que le brindó una extensa entrevista en un evento público, llegando a su límite cuando tocaron el tema del libro de Anabel Hernández, la escritora y periodista de investigación que lo tacha de proxeneta.

Como se sabe, Hernández es una reconocida periodista de investigación que en los últimos años ha dado mucho de que hablar con su libro Emma: Las Señoras del Narco, del cual sacó una segunda parte en la cual expone a muchas más celebridades que supuestamente tuvieron vínculos con el narcotráfico, ya sea en negocios o en relaciones sentimentales, en el que se ha mencionado a Sergio como un supuesto cómplice de Arturo Beltrán Leyva, afirmando que fue su proxeneta y que le pagaba 10 mil pesos por cada chica que le llevara.

Y aunque el libro salió hace meses y Mayer afirmó que ya no hablaría del tema, en un reciente evento, Cuevas volvió a cuestionarle del tema en entrevista con TV Azteca, por lo que respondió que: "No terminan de entender… según tú yo tengo que demostrar que ella miente, yo no tengo que demostrar nada, es ella la que tiene que demostrar, ¿conoces un poquito de leyes?, para que hagas preguntas realmente bien formadas. Le invito a que me muestre lo que dice, imagínate yo, ahora tengo que demostrar que no me detuvieron, ¿cómo demuestro que no me detuvieron?".

Visiblemente molesto, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, le pidió al reportero que "Haz preguntas inteligentes", declarando que eran puras tonterías, retando a que "si ella tiene elementos desde hace 18 años en mi contra de lavado de dinero, de mis nexos con el narco, de proxeneta, de todo eso, a ver, ¿dónde está la película?, ¿dónde están los actores?, ¿dónde está una mujer?, ¿dónde hay una foto donde yo esté rodeado de mujeres?".

Aún con la furia encendida, el esposo de Issabela Camil pidió que "usen su sentido común, la señora vende libros, eso es lo que quiere, porque ella tiene más información que la propia fiscalía, ella dice que hay una investigación en mi contra. Yo no tengo que demostrar eso, lo tiene que demostrar ella, que diga aquí está el papel donde la fiscalía lo está investigando", señalando que todo eran puras mentiras.

Finalmente, el actor de novelas como La Fea Más Bella, quiso dejar muy en claro que Anabel no conoce de leyes y debería de hacerlo, expresando que: "El código penal, la difamación y la calumnia no entran dentro del código penal, esta mujer soy su crush, está enamorada de mí, pero de ninguna manera, Anabel Hernández, ni te lo imagines, mira (señalando a su esposa Issabela Camil), mis gustos son muy sofisticados, así que ni lo pienses".

Fuente: Tribuna del Yaqui