¡Soporten! Yeri Mua no deja la universidad hasta que se acaben los 'outfits' y la tunden

Ciudad de México.- La famosa influencer, Yeri Mua prometió a sus millones de seguidores alejarse del escándalo para enfocarse en crecer en todos los ámbitos de su vida y sorprendió al anunciar que retomaría sus estudios universitarios, debido a que desea tener un respaldo para cuando se termine su trabajo en redes sociales, pero no le ha ido muy bien como pensaba y comenzaron a surgir rumores de que la habrían corrido de la institución.

Por esta razón, la llamada 'Bratz Jarocha' salió a desmentir los rumores y aceptó que ha reprobado varias materias, más nunca la han sacado de la escuela por algún otro problema, así que advirtió que no se piensa rendir, pues su sueño es convertirse en licenciada, por lo que los envidiosos van a tener que soportar verla en su faceta universitaria, aunque le llovieron críticas.

La estrella de Internet volvió a generar controversia en redes sociales, pues muchos creen que no le da la suficiente importancia al estudio, debido a que indicó que no va a dejar de presentarse hasta que se le acaben los 'outfits' que compró para impactar a sus compañeros, por lo que de superficial no la bajaron y dudan que pueda terminar su carrera: "Voy a ir de aquí hasta que use toda mi ropa al menos", comentó.

Este comentario fue el que causó escándalo, pues agregó: "Si yo no hubiera comprado esta ropa para ir a la universidad claro que me doy de baja", explicó mientras mostraba alguna ropa que pretende lucir en el colegio, entre ellas algunas ombligueras y corbatas, así como unas espectaculares botas doradas.

Es cierto que ando reprobando pero no es cierto que me han expulsado ni nada", aclaró Yeri Mua.

De igual forma, la creadora de contenido se defendió de sus detractores que se burlan porque ha reprobado, pues asegura que no es por su falta de capacidades, sino porque es una mujer muy ocupada ya que a la par de la escuela también trabaja, pues no ha dejado de atender sus redes sociales y acaba de debutar como cantante de genero urbano y se ha dedicado a dar presentaciones en centros nocturnos.

Aunque no sabe cuándo va a regresar a clases, Yeri Mua confesó que a le marcaron de la escuela para notificarle que ya tiene adeudo con las colegiaturas, por lo que se va a poner al corriente y buscar una solución para que pueda seguir avanzando con sus clases, pues asegura que no es fácil ser una estrella y tener que cumplir con tantas responsabilidades, trabajo, pagar sueldos y mantener a los animales que rescata.

