¿Sylvia Pasquel, ebria? Laura Zapata habla de su accidente y sus 'problemas' con el alcohol

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica cantante, Laura Zapata, recientemente dejó a más de uno sorprendido al hablar con total honestidad sobre los supuestos problemas con el alcohol de su amiga, la querida cantante y también actriz de novelas, Sylvia Pasquel, además de hablar sobre su accidente en tierras italianas, respondiendo si era verdad que estaba ebria al momento de caerse.

Como se sabe, el pasado viernes 13 de octubre comenzaron los festejos de la boda de Michelle Salas, a la cual lamentablemente no asistió su abuela, debido a que la hija de Silvia Pinal sufrió un terrible accidente. Aparentemente en uno sus paseos turísticos el pasado jueves 12 de octubre, desgraciadamente tuvo una caída, la cual habría sido tan fuerte que se habría y sería hospitalizada. El pasado martes 17 de octubre se filtraron imágenes de la actriz en la cama del hospital y sus lesiones.

Después de que se revelara dicha información, salieron a la luz diferentes especulaciones sobre el estado de salud de la madre de Stephanie Salas, actriz y madre de la novia, como el hecho de que supuestamente no pudo asistir a la celebración en la unión matrimonial de su amada nieta, y que al parecer este tan infortunado accidente habría sido debido a que en su paseo habría estado bajo los efectos del alcohol.

Sylvia y Laura con Lorena y Lucía en Siempre Reinas. Internet

Por ese motivo, la prensa de Imagen TV, cuando captó a Zapata, una querida amiga y excolega de 'La Pasquel, no dudaron en cuestionarle si era verdad que tenía problemas con el alcohol y que se cayó por esto, la actriz negó rotundamente que fuera alcohólica, mencionando que sí se "echa su copita, pero siempre lo hizo con moderación", destacando que "Ya Sabes como son (los de la prensa)", bromeando al expresar: "¿dónde andaba pasada de copas? que no me invitó".

Tras esto, tomó una actitud un poco más seria, afirmando que mientras que estuvieron grabando la serie Siempre Reinas, bajo al producción de Netflix: "Yo no, yo nunca la vi alcoholizada, nunca, la verdad nunca", aclarando que sí "se tomaba su vinito pero yo nunca la vi borracha ni cayéndose, ni para una cosa de esas", desestimando una vez más que tuviera problemas con la bebida como se dice.

Finalmente, la actriz de novelas como María Mercedes, declaró que: "Ayer que la vi con los moretones y todo le hablé y le dije 'Pasquel, ¿es cierto esto?', me dijo que sí, y me dijo 'luego te cuento'", señalando que no sabía mucho, solo que estaba bien y que ya estaba con su familia después del mal rato y de haber estado en el nosocomio. Sobre la boda de Michelle con Danilo Díaz, esta simplemente declaró: "Qué padre cuando alguien se te casa".

