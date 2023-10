VIDEO: Así suena 'El Sombrerero Loco', la nueva canción de Mägo de Oz junto a Rafa Blas

Comparta este artículo

Madrid, España.- El pasado 11 de octubre Mägo de Oz sorprendió al anunciar su nuevo álbum de estudio titulado Alicia en el Metalverso, que tal y como su nombre la indica estará inspirado en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Este nuevo trabajo musical está programado para ser publicado el 26 de enero de 2024, pero antes de ello se lanzó un sencillo para dar una pequeña probada a los fans.

Dicha canción lleva por nombre El Sombrero Loco y ya puede ser escuchada en todas las plataformas digitales pues se estrenó este jueves 19 de octubre; además, cuenta con un videoclip animado en YouTube. Como se lee en el comunicado oficial de Mägo de Oz, este disco contará la historia de una chica transgénero y lo que ella le narra a su psicólogo: Bulling, anorexia, ciberacoso y multitud de miedos.

El Sombrero Loco es el primer sencillo interpretado por el nuevo vocalista Rafa Blas. De igual manera, Alicia en el Metalverso es el primer álbum que graba para Mägo de Oz, luego de que Javier Domínguez Zeta abandonara el grupo este mismo año 2023, tras 11 años juntos. De esta manera, Rafa Blas se estrena como el cantante oficial de la banda española y promete no decepcionar gracias a su potente voz.

Todo indica que esta nueva canción se convertirá en un gran éxito, pues en poco tiempo los fans ya han opinado y los comentarios son en su gran mayoría positivos. Algunos de ellos aseguran que El Sombrero Loco se siente como una propuesta bastante fresca gracias a la magnifica voz de Rafa Blas, además de ser un tema rápido y lleno de energía.

Zeta y José Andrea juntos

Por el lado contrario, haciendo a un lado cualquier atisbo de enemistad que los fans pudieron haber creado, los cantantes José Andrea y Javier Domínguez Zeta anunciaron el pasado mes de septiembre lo que se creía casi imposible: una colaboración musical. La canción se titula El Traidor, en la cual también participa Patricia Tapia, uniendo así a las tres voces que alguna vez formaron parte de Mägo de Oz.

El tema se estrenó el 29 de septiembre en todas las plataformas digitales. Se trata de un cover al español de Anytime Anywhere del grupo suizo Gotthard, la cual fue lanzada en el año 2005 y que ya había recibido un versión de parte de la banda Zenobia en 2014. Pese a que no es una producción original esto no ha sido impedimento para los seguidores de Zeta y José Andrea estén más que satisfechos.

