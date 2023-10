Vivió un infierno: Tras 41 años en Televisa, villana de novelas se une a Chapoy en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien tiene más de 41 años de experiencia en Televisa, apareció al lado de Pati Chapoy en el programa Ventaneando y de nueva cuenta sorprendió a los televidentes con sus fuertes declaraciones. Se trata de la actriz Laura Zapata, quien reveló detalles del infierno que vivió con Ernesto Sodi, padre de Thalía y quien fue su padrastro tras casarse con su madre, Yolanda Miranda Mange.

La también conductora comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas, donde tuvo la oportunidad de participar en los exitosos melodramas Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata. Sin embargo, en los últimos años ha tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas como el Ajusco, donde fue concursante de MasterChef Celebrity México.

Además de que en Telemundo participó en TopChef VIP. Sin embargo, la tarde del miércoles 18 de octubre la reconocida villana apareció en Azteca Uno dando una entrevista exclusiva a Pati Chapoy desde su casa. Durante la plática, Zapata recordó su infancia y abordó algunos de los momentos más complicados que vivió por su padrastro: "Esa fue una desgracia para mí (…) yo viví un martirio, para mí fue un martirio realmente ese matrimonio de mi mamá con Sodi, y yo creo que también para ella, porque era un hombre alcohólico, era un hombre muy exigente, muy agresivo, era un lunático”, explicó Zapata.

La actriz Laura Zapata/ Crédito: Internet

Asimismo, Zapata contó que creció con la ausencia de su madre debido a su mala relación con Ernesto: "Yo no entendía en ciertas épocas de mi vida, por qué yo estaba con mi abuela y por qué no estaba con mi mamá, porque iba a visitar a mi mamá, pero en ocasiones cuando iba a visitar a mi mamá, que me encontraba a mi padrastro, era un infierno. Sí, era de terror", agregó. Sobre el motivo por el que Yolanda no la llevó a vivir con ella, la mexicana dijo:

Pero… ¡qué bueno que me dejó con mi abuela!, para mí fue un regalo de la vida que mi mamá me haya dejado con mi abuela, porque viví como hija única, querida, amada, protegida".

Acto seguido, la hermana de Thalía recordó cómo era vivir con el padre de la reconocida actriz y cantante: "Me impactaba mucho llegar a 'la casa de los perros', era como el Castillo de Usher, como el castillo de la pureza, como eso era, o sea, era tremendo. Afortunadamente nunca tuve un lugar en esa casa, nunca tuve una cama…", expuso y luego recordó que su padrastro era un hombre muy estricto.

Incluso, señaló que sus hermanas vivían casi casi como "prisioneras": "Era muy fuerte, ¿te acuerdas de los teléfonos con cable?, si el teléfono sonaba después de las 5 de la tarde o 6, salían las tijeras y cortaban el teléfono, o sea, de ahí pal real". Finalmente, Laura Zapata negó que Ernesto Sodi la haya violentado corporalmente, pero recalcó: "Físicamente no, pero la agresión era casi casi presencial".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando