Así luce Cynthia Rodríguez a 2 meses de dar a luz; León lucha contra este padecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora Cynthia Rodríguez sorprendió a todos los televidentes y fans debido a que en horas recientes compartió las primeras imágenes en las que muestra su cuerpo luego de dar a luz a su bebé León, quien el próximo martes 3 de octubre cumplirá 2 meses de nacido. Además de presumir su figura, la también actriz y cantante compartió con sus seguidores que su bebé sufre un delicado padecimiento desde su nacimiento.

Como se sabe, la exconductora del programa Venga la Alegría soñó toda su vida con ser madre y fue hasta sus 39 años de edad que pudo ver hecho realidad este sueño, gracias a una inseminación in vitro luego de presuntos intentos fallidos por embarazarse de su esposo Carlos Rivera. La noche del pasado 3 de agosto, Rodríguez dio a luz al pequeño León, quien vino a cambiar su vida por completo pues dejó atrás sus compromisos laborales y su amor por el ejercicio, para dedicarse enteramente a su crianza.

En días pasados Cynthia compartió mediante sus historias de Instagram algunos detalles de su proceso de maternidad y además mostró cómo había quedado su figura tras traer al mundo a su primer hijo. La originaría de Monclova, Coahuila, posteó una selfie en el espejo en la que posa con ropa deportiva dejando al descubierto su plano y marcado abdomen, pese a que tiene unas cuantas semanas de haber dado a luz. Admitiendo que sí tuvo cambios físicos tras el embarazo, Rodríguez puntualizó que todo ha valido la pena.

Los dos meses más desafiantes de mi vida, me siento poderosa, todo tiene sentido. Gracias Dios por permitirme ser mamá".

Así luce Cynthia Rodríguez a 2 meses de dar a luz

Siguiendo con las revelaciones sobre su maternidad, la exconductora de TV Azteca también platicó sobre las adversidades que ha enfrentado con el pequeño León, ya que sufre un padecimiento desde su nacimiento. Cynthia comentó que está dando lactancia materna exclusiva a su bebé debido a que resultó con una alergia a la proteína de leche de vaca, por lo cual ella también tuvo que cambiar su dieta y ahora evita los productos lácteos que deriven de este animal.

Sin embargo, el padecimiento del primogénito de Carlos Rivera no es de alarma, ya que la intolerancia a la lactosa es muy común en los recién nacidos. Atendiendo a las recomendaciones de sus especialistas, Cynthia platicó que su hijo solo se alimenta de su leche y dijo: "Leoncito tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces como yo lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, solo es por un tiempo. Mi dieta no tiene nada de leche".

Instagram @cynoficial

Fuente: Tribuna