Beyoncé llegará a México a través de su documental 'Renaissance Tour'; así podrás verlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Beyoncé es, posiblemente, una de las cantantes más exitosas de la historia reciente de Estados Unidos, siendo que ha logrado generar toda una marca entorno a ella, así como también cuenta con grandes logros en la industria musical, pero esto no ha sido suficiente para que ella baje la guardia y decida dormirse en sus laureles, puesto el presente año arrancó con su exitosa gira de conciertos Reanissance World Tour, misma que se presentará en varios países.

Lamentablemente para los fans de este lado de la frontera, México no será una de las naciones que figuran en la lista de la intérprete de Crazy in Love, Halo y Single Ladies (o al menos este no es un dato que se haya confirmado de manera oficial); sin embargo, esto no significa que los fieles seguidores de la estrella pop se quedarán con las manos vacías, ya que, podrán ver a la cantante a través de la pantalla grande.

De acuerdo con información revelada a través de las redes sociales de Beyoncé, en alrededor de dos meses, sus fanáticos podrán disfrutar del documental que se filmó desde que la gira Renaissance World Tour dio comienzo, esto incluye, por supuesto, a sus seguidores mexicanos, quienes podrán disfrutar de la potente voz de la celebridad por medio de algunas salas de cine. Descubre dónde y cómo podrás verla.

Resulta ser que Renaissance será transmitido a través de las salas de cine de Cinépolis a partir del 1 de diciembre, aunque se contará con un preestreno el 30 de noviembre. Los boletos oscilan entre 190 a 240 pesos, esto varía dependiendo del sede a la que asistas a ver la película, así como el tipo de sala (recuerda que este tipo de cines cuentan con distintos tipos de salas como la 3D o al a I-Max).

"¡Llegó el momento! Ya puedes comprar tus boletos para The Ranissance A Film By Beyoncé para su estreno del 1 de diciembre y su preestreno a partir del 30 de noviembre entra a cinepolis.com o directo en la app.", se lee en la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la compañía.

Un poco acerca de Beyoncé

Nacida como Giselle Knowles-Carter, mejor conocida como Beyoncé, es una de las estrellas de música más grandes (actuales) de Estados Unidos. La celebridad cuenta con un basto currículum debido a que no solamente es cantante, sino que también es autora de diversas canciones, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria. Es originaria de Houston, Texas, donde se dedicó a presentar diversos espectáculos relacionados con el baile y el canto durante su infancia.

A finales de los años 90 saltó a la fama en el grupo R&B, Destiniy's Child, el cual era dirigido por su propio padre. Para el año 2021, Beyoncé intentó iniciar su carrera actoral con la película Austin Powers In Goldmember; mientras que dos años más tarde estrenó su album Dangerously in love, del cual vendió aproximadamente 11 millones de copias, lo que la llevó a ganar sus 5 primeros Grammy.

Fuentes: Tribuna