"Eso no es mío": Enrique Guzmán desconoce a Apolo como nieto y destroza a Mayela Laguna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el polémico cantante y reconocido actor, Enrique Guzmán, está en el centro del escándalo, debido a que recientemente en un encuentro con la prensa de Imagen TV y otros medios de comunicación no dudo al momento de desconocer a Apolo como su nieto, señalando que "eso no es mío", además de que no tuvo pelos en la lengua al destrozar a Mayela Laguna y afirmar que no le teme.

Como se sabe, hace un par de meses que Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique con Silvia Pinal, lanzó un comunicado en el que afirmó que se realizó una prueba de ADN con el menor anteriormente mencionado, la cual salió con 0 por ciento de probabilidad de parentesco, por lo que aseguró que comenzaría un proceso para anular sus derechos de paternidad y deslindarse del niño ya que no es suyo.

Ante este hecho, Laguna en una entrevista con Sale el Sol afirmó que esa prueba no era 100 por ciento confiable y que ella no la había autorizado, por lo que exigió que se realizaran otra prueba, pero ahora en un verdadero laboratorio que pudiera constatar la veracidad en la prueba de ADN, sin embargo, poco tiempo después expresó que Luis Enrique ignora todo acercamiento para aclarar las cosas y que teme por su seguridad a causa de su exsuegro.

Mayela y Enrique Guzmán. Internet

Y ahora, la mañana de este lunes 2 de octubre, acaban de compartir la polémica respuesta del reconocido actor e intérprete de temas como Popotitos, en la cual primero que nada dijo que: "Yo no opino, yo nada en cuestión de mi familia, qué te voy a decir", pero ante la insistencia de los medios de comunicación y lo que se decía sobre el parentesco del niño, este recalcó: "Por eso, te digo, ¿no has visto a los franceses cómo se ven?", haciendo referencia al supuesto padre.

Pese a que se negaba a hablar del tema, reporteros siguieron insistiendo con el tema sobre las opiniones de Mayela en su contra, declarando que: "Yo por la paz no voy a llevar nada... que por Luis Enrique no se preocupe, que se preocupe por ella", al hablar de su hijo, le cuestionaron como su encuentra en estos momentos y solo dijo: "No lo he visto, no lo he visto, lo único que hace es salir en su moto, darse sus vueltas y votar su coraje".

En cuestión de si extraña a su nieto, refiriéndose al menor de edad, el padre de Alejandra Guzmán dejó a todos boquiabiertos al expresar: "¿Yo tengo un nieto? No lo conozco, eso no es mío, él es francés", rematando con que no importa las exigencias de Mayela de otra prueba de paternidad, afirmando que: "Aunque se haga 25 (pruebas de ADN), le va a salir francés igual", alejándose de las cámaras.

Fuente: Tribuna del Yaqui