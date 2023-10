Gabriel Soto se pronuncia a romance entre Geraldine Bazán y ex de Ninel Conde, ¿se opone?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido deportista, Gabriel Soto, recientemente dejó sorprendido a más de uno de sus millones de seguidores, debido a que el histrión de Televisa en una entrevista acaba de pronunciarse sobre el romance que tendría la muy querida actriz de novelas, Geraldine Bazán, con el polémico empresario, Giovanni Medina, que es también expareja de la cantante y actriz, Ninel Conde.

Cómo se sabe, hace cinco años se reveló la separación definitiva entre Soto y Bazán, la cuál aún sigue dando mucho de qué hablar, debido a que pese a las negaciones por parte del actor, se dice que fue por el hecho de una infidelidad con la polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, misma que también ha negado ser la tercera en discordia, mientras que la madre de Elisa y Miranda se ha mantenido en silencio, afirmando que solamente piensa en el bienestar de sus hijas, manteniendo su vida privada lo más oculta posible.

Pero, esto no estaría consiguiéndolo en los ??ltimos meses, debido a que desde hace varias semanas se ha comenzado el rumor de que estaría saliendo a con Medina, con el cual además se le ha captado en más de una ocasión, siendo la última vez durante su viaje familiar a Disneyland el pasado domingo 1 de octubre, en el cual también se pudieron ver a Emmanuel, el hijo de él con Conde, y a Miranda, la hija menor de ella con Soto.

Es por ese motivo que cuando la prensa captó a Gabriel en el aeropuerto de la Ciudad de México, no dudaron en cuestionar con respecto a que pensaba sobre esta supuesta nueva relación de la actriz de novelas como Corona de Lágrimas 2, el histrión fue muy contundente al momento de afirmar que: "De la vida personal de Geraldine no me toca ya opinar, pero mientras ella esté bien y feliz, mientras mis hijas estén bien y felices, les deseo toda la felicidad".

De igual forma, quiso dejar en claro que él no siente rencores y que mantiene una sana relación con la madre de sus hijas, además de que el galán de novelas como Vino El Amor, aseguró que lo más importante en esta situación es el respeto, declarando que: "Mientras ellas estén bien y sean tratadas bien, todo está bien. Finalmente eso es lo importante, que haya un buen trato y un respeto, obviamente, mis hijas me cuentan todo".

Cabe mencionar que hasta el momento la supuesta relación sentimental entre Geraldine y la expareja de la conocida intérprete de El Bombón Asesino, no es más que simplemente rumores y especulaciones, dado a que ninguno de los dos ha confirmado la información, pues mientras que la actriz no dice ni pío al respecto, el empresario se refirió a ella como su amiga, declarando que: "Tengo muchas amigas, Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y a veces coincidimos con actividades o en fiestas infantiles y demás, pero sí, al igual que otras amigas que tengo, es una mamá que admiro mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui