Héctor Parra ya tiene fecha de audiencia para apelación: "Vamos a seguir peleando"

Ciudad de México.- A dos meses de su detención por la denuncia que interpuso su hija Alexa Hoffman, misma por la que fue condenado a pasar 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores, pero ahora su caso podría dar un giro importante ya que su equipo legal no ha parado de luchar para demostrar su inocencia.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Daniela Parra, quien lo ha estado apoyando en todo momento anunció que después de meses de espera, al fin les dieron una fecha para audiencia en la que explotaran el recurso de apelación con la intención de intentar reducir su sentencia, por lo que la joven agradeció el apoyo que han recibido y advirtió que no dejará de luchar hasta ver fuera de prisión a su padre.

Sólo les pido por favor que nos tengan en sus oraciones, que no nos abandonen, que nos tengan en sus pensamientos y que estén con nosotros acompañándonos en este momento tan importante. También ustedes saben que cualquiera que sea la respuesta no nos vamos a dejar vencer jamás y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados hasta que se solucione", aseguró.