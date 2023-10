Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes celebran 12 años juntos, pese a rumores de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jacqueline Bracamontes llegó a ser una de las actrices más cotizadas de Televisa, en la década del 2000, tiempo en el que protagonizó grandes producciones como Rubí (2004), Las tontas no van al cielo y Sortilegio; lo que sin duda significaba que la exreina de belleza tendría una futuro fructífero en la empresa de San Ángel, pero las cosas cambiaron luego de que contrajo nupcias con su esposo, Martín Fuentes.

En el año 2011, la exnovia de Valentino Lanús, paralizó a la industria del espectáculo después de anunciar su boda con el corredor de autos, Martín Fuentes, con quien ha estado casada desde entonces y con el que mantiene una excelente relación, al grado en el que, regularmente comparte su bella vida en familia, tal y como ocurrió la vez en la que el conductor y sus hijas salieron a esquiar durante una tarde lluviosa en Miami, en plena vía pública, esto debido a que las calles se inundaron.

Si bien, la exconductora de Netas Divinas siempre se ha expresado de la mejor manera de su esposo, la realidad es que desde hace varios años han corrido los rumores de las supuestas infidelidades que el padre de sus cinco hijas ha tenido, pero también se dice que es la propia Jacqueline quien elige perdonar cada una de las presuntas traiciones que su marido le ha hecho. Pese a que las especulaciones son fuertes e incluso en Internet circulan las presuntas imágenes del corredor reuniéndose con otras mujeres, 'Jacky' siempre las ha desmentido.

Aseguran que Martín Fuentes le sería infiel a Jacqueline Bracamontes

Créditos: Internet

De acuerdo con algunos informes, la exprotagonista de telenovelas ha llegado a confesar que si bien, no tiene la vida perfecta que muestra en Instagram y también asegura que ha tenido crisis matrimoniales con Martín, sin embargo su marido jamás le habría sido infiel. De manera paralela, medios de comunicación se han encargado incluso de contactar con las supuestas amantes de Fuentes, siendo que, en el pasado, Chisme No Like habría entrevistado a una mujer con quien el excorredor habría tenido un hijo varón.

El mencionado medio de YouTube llegó a mostrar fotografías de la fémina con él bebé, aunque tuvieron cuidado de no revelar la identidad de la joven. Por su parte, Jacqueline optó por hacerse de la vista gorda y jamás salió a dar ninguna declaración al respecto. Es bajo este contexto que el pasado domingo, 1 de octubre, la pareja de famosos compartió un video en el que presumió cómo celebraron su aniversario número 12.

Jacqueline Bracamontes celebra 12 años de matrimonio con Martín Fuente

Fuentes: Instagram @jackybrv

La pareja colocó un enorme letrero en el que se leen las palabras "I love you", llenas de flores, así como también se mostró un oso de peluche. Parece que desearon pasar el íntimo momento en familia, según las imágenes mostradas a través de Instagram del propio Martín Fuentes, quien escribió: "Hoy celebramos la decisión de haber dicho que "sí". Gracias por ser mi amiga, mi esposa y mi compañera. Wow 12 años. Te amo".

Fuentes: Tribuna