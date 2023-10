Patty Manterola da zarpazo a Sergio Mayer; afirma que no tiene derechos sobre Garibaldi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la famosa actriz y muy reconocida cantante, Patty Manterola, acaba de dar un fuerte zarpazo de autoridad al conocido actor de novelas y polémico político, Sergio Mayer, pues en una reciente entrevista aclaró que hasta el momento nadie posee los derechos sobre la marca registrada que es Garibaldi, por lo que hay un proceso legal para definir quién la tendrá.

Fue la mañana de este lunes 2 de octubre que Manterola rompió el silencio tras la polémica que se ha suscitado debido a una presunta disputa por el nombre del grupo Garibaldi, luego de que la mayoría de los integrantes originales de la banda anunciaran su regreso como GB5, que hicieron su debut el pasado sábado 30 de septiembre en la Arena de la Ciudad de México en los 90's Pop Tour.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la cantante y actriz explicó su postura, luego de que trascendiera que ella podría ser la única dueña de la marca, además de manifestar que hasta el momento desconoce si Sergio procederá legamente contra ellos. Ante el comentario de Gustavo Adolfo Infante sobre si estaba enterada que esta semana el finalista de La Casa de los Famosos

México les haría llegar una demanda, Paty replicó: "No, ¿por qué motivo?".

Posteriormente, la intérprete explicó con detalle la supuesta batalla por el nombre de la exitosa banda que es conocida por temas como La Ventanita, Banana y Que te la Pongo, e incluso reveló que todas las partes que están interesadas en adquirir esos derechos: "La marca Garibaldi la tenía Televisa, si, por supuesto, ellos la crearon, igual nosotros le dimos ese uso de marca, los originales de Garibaldi durante muchos años, hasta el día de hoy le hemos dado el uso de la marca, la marca se venció en el 2014, en el 2018".

Ante este hecho, agregó que: "Televisa mete una renovación de marca, la cual les es negada por el IMPI, o sea, nadie tiene la marca de Garibaldi desde el 2018, de hecho hay un compañía que vende panes que también metió la solicitud de marca, y cuando nos volvemos a reunir, obviamente yo dije 'tenemos que preguntar ¿quién tiene la marca?', al enterarnos por el IMPI, que nadie la tiene, meto un registro para que lo usáramos nosotros, y a los dos meses, Sergio mete un registro también".

Destacando que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el único que resolverá esta situación, Manterola manifestó: "Entonces lo que me confunde un poco es que se está diciendo que Sergio tiene una licencia de la marca y que Televisa tiene la marca, lo cual no, hay procesos ahorita, solicitudes, está la mía, está la solicitud de Sergio, está la solicitud de la compañía que vende panes, está la de Televisa, el IMPI no ha resuelto hoy por hoy quien tiene la marca".

En este sentido, la también presentadora de televisión aseveró que esta situación fue la que llevó a que tanto ella como a Charly López, Luisa Fernanda, Víctor Noriega y Katia Llanos tomaran la decisión de cambiarse el nombre para poder presentarse en el concierto de los 90’s Pop Tour el pasado viernes 29 de septiembre: "Nosotros no quisimos subirnos al 90’s con la marca Garibaldi precisamente porque nadie la tiene todavía y porque hubo un reclamo digamos legal, con notario.

Concluyendo que: "Primero a la Arena Ciudad de México, donde se deslinda de responsabilidades, después viene ese reclamo por parte de Sergio y Televisa a 90's, lo cual 90’s también se deslinda, y cuando empezamos a ver que existan estos reclamos, porque obviamente tiene consecuencias legales cuando hay un reclamo notariado, cuando alguien dice tener la marca, pues nosotros no quisimos ningún problema, porque tampoco queríamos perder nuestro trabajo, estaban atentando para que Garibaldi no se subiera a ese escenario, o tuviéramos consecuencias legales por usar una marca, independientemente si la tiene alguien ahorita o no".

Fuente: Tribuna del Yaqui