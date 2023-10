Ricky Martín se toma FOTO con Poncho De Nigris y fans lo destrozan: "Se ve horrible"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que este 2023 haya sido uno de los más complicados en la vida de Ricky Martín, quien en poco más de 12 meses ha tenido que enfrentarse a la demanda por abuso de su sobrino, un divorcio y las críticas por su actuación en videoclip de Quiero Ser Baladista, tema que realizó en colaboración junto a Residente y aunque se podría decir que hizo un gran trabajo, a la gente no le agradó que la estrella musical portara armas en el clip.

Sin embargo, esto solo sería la punta del icerberg, puesto desde hace algunas semanas, todo parecería indicar que la gente no se encuentra del todo conforme con el giro inesperado que dio el aspecto físico de Ricky Martín, quien alguna vez fue considerado como uno de los hombres más atractivos de América, al grado en el que se incluyó un chiste con su nombre en la película Las locuras del emperador.

Para muestra de ello, se puede mencionar la fotografía que hace poco más de una hora el finalista de La Casa de los Famosos México, Poncho De Nigris, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde presumió que fue al concierto sinfónico de Ricky Martín, pero no solo fue eso, ya que, al parecer, también contó con entradas para verlo en el backstage, hecho que presumo por medio de la mencionada red social.

En la imagen se puede ver cómo tanto el integrante del Team Infierno, como su esposa, Marcela Mistral y Ricky Martín posan, aunque los tres resaltan por ir con un outfit a juego, ya que, todos llevan ropa de color negro. Por su parte, Poncho presume la imagen enalteciendo el gran talento del intérprete de 51 años: "Con el gran Ricky Martín en su concierto sinfónico. Maestro con la sinfónica en vivo. Gracias amigo."

Destrozan a Ricky Martín por su apariencia física

Pero la apariencia del boricua habría dejado qué desear para sus fanáticos, puesto los comentarios de irónicos y bromistas de las personas no se habrían tardado en llegar, aunque el que más resalto fue el del 'Capi' Pérez, quien comparó el aspecto de Martin con el del Sergio Mayer: "Se ve bien Sergio Mayer", escribió el conductor de TV Azteca, aunque no fue el único que declaró al respecto, ya que, Aldo Rendon escribió: "Parece dealer mi Ricky."

El público en general también se quejó sobre el nuevo 'look' del cantante de Puerto Rico, entre ellos pueden resaltar quienes aseguran que Poncho luce aún más atractivo que Ricky: "Poncho está más guapo que Ricky y como dice Wendy nimoderrimo", mientras que algunos más decidieron no ser tan duros y escribieron cosas como: "No fue su mejor foto de Ricky, pero es una estrella". Otros más aseguraron que el famoso lucía igual que Freddy Mercury: "Pensé que era Freddy Mercury. No sé porque insiste en verse feo. Tú Ponchito, guapo, como siempre."

