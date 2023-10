Rodrigo Cachero quería envejecer con Adianez Hernández y toma drástica decisión tras divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exgalán de TV Azteca, Rodrigo Cachero habló por primera vez con los reporteros sobre lo complicado que ha sido su divorcio de Adianez Hernández, quien hace varios días aceptó que falló en su matrimonio y que había cometido infidelidad. Como se sabe, la exconcursante del reality Survivor México le puso el cuerno al padre de sus hijos con Augusto Bravo, quien era pareja de Larisa Mendizabal, la primera esposa de Cachero.

Hace algunas horas el actor fue captado llegando a las instalaciones de Televisa San Ángel y aunque al inicio no quería atender las preguntas de la prensa, después se detuvo y contó que la situación de su divorcio no ha sido nada sencilla: "Sí, bastante complicado", indicó Rodrigo. Ante las preguntas sobre lo que piensa de Adianez, el artista manifestó que nunca hablará mal de ella porque la respeta y le guarda gran cariño:

La verdad es que es la mamá de mis hijos, y la voy a respetar y a amar siempre, es una gran mujer, una gran mamá, y nos estamos acomodando muy bien con los niños y los niños están muy bien. La verdad es que estamos contentos".

Asimismo, Cachero reveló que no contempló que su separación provocara tanto revuelo en el medio artístico pues no se consideraba tan famoso: "Siempre un divorcio es doloroso… La verdad no (creí que fuera tan mediático), no sentí que fuéramos tan importantes, y pues bueno, ni modo, así son las cosas". De la misma manera, el intérprete de novelas como Cuando seas mía agradeció que cada una de las partes involucradas en la polémica brindaran su perspectiva de la complicada separación.

Ya, mucho más tranquilo, creo que sirvió que las cuatro partes hablaran, y pues ni modo", declaró.

Rodrigo Cachero confesó que él se soñaba envejeciendo con Adianez Hernández

Después, el ahora director de escena del Canal de Las Estrellas habló sobre su situación emocional tras enterarse de la infidelidad de Hernández y no ocultó que ha buscado distintas ayudas para afrontar su separación: "Terapia, flores de Bach, constelaciones, ayahuascas, todo lo que se pueda… (Estoy) triste, porque sí te imaginas envejeciendo con esa persona, una familia, yo soy muy papá luchón, entonces pues sí, las paredes de mi casa se sienten como vacías", explicó.

Finalmente, el histrión de los melodramas Machos, Secreto de amor, Se busca un hombre, Huérfanas y Secretos de familia reveló la manera en que ha tratado el delicado asunto con sus hijos, quienes aún son muy pequeños: "Con mucha contención, con amor, con mucho apoyo, con la verdad por delante, ahí vamos bien", dijo Rodrigo Cachero antes de retirarse del lugar.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes