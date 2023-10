Shock en Televisa: 'La Güereja' dice que predijo muerte de Benito Castro antes del accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reveladora entrevista, la famosa actriz y muy querida comediante, 'La Güereja', logró dejar en completo shock a millones de espectadores de Televisa y sus fans, debido a que en esta confesó que ella predijo la muerte de su gran amigo, el famoso actor y talentoso músico, cantante y compositor, Benito Castro, mucho antes de que ocurriera su accidente doméstico.

Fue la tarde del pasado 11 de septiembre que desgraciadamente el mundo del espectáculo se vistió de luto, dado a que en Ventaneando confirmaron el fallecimiento del reconocido actor, declarando que esto sucedió a que se cayó por las escaleras de su hogar, provocando una fractura en sus costillas, de las cuales una perforó su pulmón, entre otros daños que su cuerpo no pudo soportar y lo llevaron a la muerte.

Tras estas lamentables noticias, decenas de celebridades de la empresa San Ángel, de TV Azteca y otras televisoras se unieron para darle el pésame, especialmente la reconocida actriz María Elena Saldaña, con la cual en la década de los 90's se lanzaron a la fama con el programa La Güereja y Algo Más, formando un estrecho lazo de amistad que seguía tan fuerte como el primer día, 30 años después de haberse conocido.

María Elena con Benito. Internet

Es por eso que ahora, durante la entrevista que María Elena brindó al canal de YouTube de Yordi Rosado que expresó que al conocerlo tan bien, pudo ver que algo no andaba bien y ya veía venir su deceso, declarando que: "Lo peor es que yo ya lo sabía, eso no lo he platicado, el día del velorio mucha gente me dijo: 'Benito estaba tan contento', pero en realidad a Benito yo lo veía triste, a lo mejor eso es lo que me llama a decir: 'Voy con Benito (en el programa)' era un algo".

De igual forma, señaló que el ya tener ese presentimiento no le resto dolor a la pérdida y confesó que cuando se enteró de la muerte de su 'Papiringo': "Era llorar, llorar y llorar, era un mar de lágrimas, te das cuenta que la vida depende de menos de un hilito, es así y tienes que saber que todo lo que hagas, que cada mañana tienes que decirle a la gente lo que la quieres, lo que la admiras, lo que no te gusta, tratar de estar bien porque no sabes a qué hora, ni cuando".

Finalmente, Saldaña declaró que en el velorio de Benito pudo verlo por última vez y le habló para despedirse y agradecerle todos los maravillosos momentos que compartieron juntos tanto dentro de la pantalla, con proyectos como La Güereja de Mi Vida, El Tenorio Cómico y muchos otros más, al igual que fuera de estos con su amistad que con los años se hizo sólida, estando en las buenas y las malas.

Fuente: Tribuna del Yaqui