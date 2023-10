Tinker Hatfield, el arquitecto que revolucionó en mundo de los 'sneakers'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El diseñador Tinker Hatfield, es una de las personalidades más influyentes el mundo del sneaker game, y no es para más, pues dicho genio es el creador de las siluetas más icónicas de Air Jordan, entre las cuales destacan la versión 4 de 1989, misma que fue de las más aclamadas, y no es para más si 'Su Majestad' lanzó un comercial con Spike Lee, mismo que ha casi 35 años este sigue siendo recordado.

Tinker Hatfield, el hombre que revolucionó los Air Jordan

Con respecto a Hatfield, un arquitecto de profesión, este fue el encargado de revolucionar la industria del calzado deportivo a finales de las década de los 80 y todos los 90, pues además de colaborar para Jordan Brand, también tuvo su propia línea de tenis al interior de Nike, la cual llamó Air Max, misma que contaba con una peculiaridad, y es que todos tenían a la vista la tecnología de la bálvula de aire, misma que se implementó en los Air Force 1, sin embargo en estos no es exhibida.

Tinker Hatfield, el hombre que revolucionó los Air Jordan

Si bien, Tinker no estuvo presente en los primeros años del entonces joven Michael, pues el creador de AJ1 es el fallecido diseñador Peter C. Moore, quien repitió con la segunda versión, misma que a pesar de ser algo elegante y de gama alta, esta no fue del agrado del basquetbolista, quien para 1986 sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas por un tiempo e incluso ya estaba planeando dejar la marca del swoosh, sin embargo ahí apareció el arquitecto, quien pudo convencerlo al mostrarle el AJ3.

Y es que tras la llegada de Hatfield, el rumbo de la carrera de Jordan cambió, pues 1988, cuando estaba estrenando esas zapatillas logró llevarse el campeonato de clavadas, esta victoria le sirvió para el inicio de una gran relación laboral que sigue vigente a pesar de los años, pues la mayoría de las siluetas que el deportista usó sobre la duela son creación de él, solo las dos primeras ediciones, no.

Por el lado de su línea Air Max, esta incluso cuenta con un día, el cual es finales de marzo, en el cual el gigante estadounidense lanza distintos colorway de sus siluetas más famosas de esa línea, entre los cuales están el I, así como el 90 y el 97, sin dejar de lado la vez que Sean Wotherspoon, combinó las dos primeras y creó un hibrido bastante llamativo que a la fecha tiene un precio de reventa de hasta los 31 mil pesos.

Fuente: Tribuna