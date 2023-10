Danna Paola saca las garras por Samadhi Zendejas y arremete en contra de Horacio Pancheri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor de novelas, Horacio Pancheri, saliera a explicar sus agresiones al físico de la famosa y muy querida actriz, Samadhi Zendejas, la reconocida cantante de pop y también actriz, Danna Paola, acaba de emplear sus redes sociales para sacar las garras para defender su amiga y colega, arremetiendo sin piedad en contra del argentino por solamente "escudarse" y no disculparse.

El pasado jueves 19 de octubre, Pancheri se instaló en la polémica, cuando Samadhi expuso que recibió un comentario en Instagram, presuntamente de su parte, en donde externaba que la actriz no le parecía nada agraciada físicamente con el mensaje: "Ver... qué fea que es", respondiendo un video de una historia, en la cual ella aparece recostada en la cama y enfoca su rostro con un mensaje para sus millones de seguidores.

Ante este hecho, la actriz de Televisa respondió al galán de novelas que sabía que se equivocó de persona, pues se lo mandaría a alguien más, y que respeta su opinión, pero que "en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?, Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo".

Por ese motivo, el actor de novelas como Un Camino Hacía El Destino, a través de su cuenta de X lanzó un comunicado en el que afirma que no envió ese mensaje, expresándole a Samadhi que "el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fui 'hackeado', perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera".

Pero, pese a que el comunicado de Pancheri debería de haber consolado y dado una explicación para calmar las aguas, la realidad es que solamente ganó ser llamado mentiroso, pues la mayoría de los internautas se mostraron completamente incrédulos de que haya sido hackeado como dice, y que solamente inventó una excusa para salir de la situación fácil y sin consecuencias en ves de afrontarlas y ser sincero ofreciendo una disculpa.

Una de estas personas que han dejado en claro que no le creen es Danna, la cual formó una amistad con Samadhi al trabajar en Atrévete a Soñar, y por ello a través de su red social, siendo muy contundente al momento de decirle que fue "decepcionante tu reacción", y sobre su mensaje solo dijo: "¡Ja! La vieja confiable … independiente de tu 'excusa' poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tu sigan creyendo que decirle 'fea' a una mujer es correcto".

Fuente: Tribuna del Yaqui