De luto y enfermo: Hijo de Talina Fernández pide dinero para cirugía; sufre insuficiencia cardíaca

Ciudad de México.- Patricio Levy, hijo de la fallecida conductora Talina Fernández, reveló en una entrevista para el programa Ventaneando que está atravesando un difícil momento a nivel personal pues además de que apenas han pasado tres meses de la muerte de su mamá, ahora se encuentra enfermo y sin ingresos económicos. El conocido Pato explicó que necesita una operación urgente y que no tiene dinero para cubrir los gastos.

El hijo de la apodada 'Dama del Buen Decir' confirmó ante las cámaras de TV Azteca que fue hospitalizado de emergencia a casi 4 meses de la muerte de la exconcursante de MasterChef Celebrity México y dijo que su diagnóstico es delicado ya que sufre insuficiencia cardíaca: "Ahí jodi... de salud, pero pues ni modo, así me tocó. (Es insuficiencia cardiaca) es correcto", precisó el hermano de la fallecida Mariana Levy.

El descendiente de doña Talina confesó que además de la delicada situación de salud que atraviesa, también tiene problemas económicos: "Ya estoy en mi casa con muchos cuidados, me tengo qué operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo". Pato dijo que recaudará fondos vendiendo algunos objetos que pertenecían a su famosa madre y además que pedirá ayuda económica para poder atender su salud.

De hecho, Patricio ya publicó la publicidad del bazar que está organizando: "Estoy haciendo lo del bazar por deshacerme de cosas de mi mami que ya aquí se quedaron y voy a tratar de hacer una página de esas que se llaman creo que GoFund o no sé qué, y entonces todo mundo dona un peso o lo que quieran, 50 centavos o lo que sea… La cosa es que yo me tengo que operar para que mi corazón aguante, mientras más rápido, mejor".

Pato también confirmó que sus problemas en el corazón son resultados de una mala cirugía: "De entrada bajar de peso mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pinch... doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí, mi corazón se jod..., por hace un esfuerzo y me dio una arritmia, y la arritmia me causó que subiera yo 80 kilos en 6 meses, entonces con puro diurético y con puro coso ya bajé 20 kilos".

Asimismo, el locutor y productor comentó que su hermano Coco Levy ha estado apoyándolo en toda esta situación y dijo que con su ayuda pudo liquidar la cuenta del hospital de 500 mil pesos que le cobraron mientras estuvo internado: "Mi hermano me está haciendo el paro, él es el que se ha movido con su gente, con sus conocidos, si no, no hubiera podido salir del hospital. Nada más de estar internado fueron como 500 mil pesos".

