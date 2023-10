Elegir el sombrero adecuado: 3 consejos de moda a seguir para no dejarte sorprender por el frío

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando las temperaturas bajan drásticamente, al cuerpo lo abrigamos de pies a cabeza. Es entonces cuando el gorrito regresa a las cabezas de todos. Con borlas o flecos, estampados o lisos, de gran tamaño o perfectamente ajustados, este accesorio de punto nos protege del frío. Sin embargo, dada la amplia variedad disponible, puede resultar difícil decidir cuál es el modelo más adecuado. Entonces, ¿cómo elegimos un gorrito elegante? A continuación se detallan algunas reglas básicas para llevar este accesorio de moda 'aislante'. Ya no tendrás la cabeza como un cubo de hielo.

Presta mucha atención al material

Además de añadir un toque 'montañoso' a los conjuntos cálidos de invierno, el sombrero también está destinado a proteger nuestra cabeza de los caprichos del clima. Sin embargo, algunos modelos cumplen más una función estética que térmica. Por lo tanto, no es raro que el frío penetre en esta prenda protectora. Para elegir un gorro realmente eficaz y que envuelva tu cabeza con calidez, presta atención a las texturas.

El algodón es más transpirable y más adecuado para el entretiempo. La malla es generalmente bastante ajustada, lo que resiste mejor las olas de frío. El acrílico es más asequible, pero puede deformarse. El vellón, más popular para actividades al aire libre, es suave y duradero. Es ideal en caso de heladas severas o nieve. Por último, la lana es el material más prometedor; ofrece una comodidad similar a la de las mantas durante las salidas al aire libre.

Algunos materiales brindan más calor que otros

Elige modelos con forro interior

Aunque se supone que el sombrero es una formidable armadura contra el frío, no siempre filtra los indeseados escalofríos del invierno. El resultado: a pesar de las innumerables capas de ropa, los dientes siguen castañeteando. Esto no es ninguna novedad, las extremidades del cuerpo son especialmente sensibles al frío. De ahí la importancia de elegir un sombrero de calidad que cumpla con su misión más allá del estilo. Para una comodidad óptima, elige un gorro con forro interior. Este tejido adicional absorbe la humedad, corta el viento penetrante y, sobre todo, limita los posibles picores.

Encuentra un modelo que favorezca tu rostro

El gorro es un accesorio versátil que combina tanto con looks de esquí como con atuendos cotidianos. Por lo general lo seleccionamos de forma instintiva o visual sin mirar más allá. Sin embargo, no todas las copas tienen el mismo corte, y ciertas formas pueden proyectar una sombra en tu rostro. Elegir el sombrero adecuado también significa asegurarse de que te quede bien. Si tienes la cara redonda, opta por un sombrero entallado que no aporte volumen extra.

Si tu rostro es alargado, un sombrero holgado que se uses ligeramente hacia atrás puede ayudar a equilibrar las proporciones. ¿Tienes la mandíbula cuadrada y rasgos angulosos? apuesta por los gorros con con pompones. Esta pequeña fantasía redonda contrasta con la marcada geometría del rostro.

Fuente: Tribuna