¿Fueron infieles? Tras 1 año separados, Andrea Legarreta y Erik Rubín dan inesperada noticia

Ciudad de México.- A finales del pasado mes de febrero, la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín estremecieron a todo el público de Televisa y a colegas del medio artístico al anunciar que habían decidido separarse luego de 21 años de matrimonio y dos hijas en común. Aunque ya pasó más de 1 año desde que hicieron la pausa sentimental, los aún esposos siguen apareciendo juntos y presumiendo que su familia está más unida que nunca pese a que se enfrentaron a múltiples rumores de infidelidad.

Recientemente, diversos reporteros cuestionaron a Andy y al exintegrante de Timbiriche sobre el verdadero motivo por el que no han aceptado unirse a la lista de famosos que han realizado un reality show familiar junto con sus hijas Mía y Nina. Aunque habían mostrado emoción por hacer un proyecto de este tipo, ahora Erik y la presentadora del programa Hoycoincidieron en que sus descendientes no están de acuerdo en formar parte de un reality.

Nos han tentado, pero la neta es que no hemos aterrizado nada, la verdad nuestras hijas son de 'oye no, nos vamos a ir de viaje y ¿cómo? (nos van a estar grabando)'", dijo el también empresario y actor.

Erik aseguró que tanto sus herederas como Legarreta disfrutan de tener tiempo de calidad en familia fuera de las cámaras: "Quieren mucho esa intimidad y es una parte que disfrutamos mucho la verdad nosotros, esos viajes que seguiremos teniendo por siempre, porque somos una familia", explicó. Por su parte, Andy manifestó que las jóvenes ya han vivido demasiada exposición gracias a los padres que tienen, y por este motivo apoya su petición.

Andrea Legarreta y Erik Rubín estuvieron 23 años casados

Son adolescentes, Nina por ejemplo casi nunca entra ni a las redes, está bien también cuidarles esa parte, que con nosotros han sido rudos y ellas muy guerreras han aguantado vara, pero también saben que han sido injustos, porque ellas lo que ven es su realidad, entonces ¿para qué la vamos a exponer?", declaró.

Pese a esta situación, Legarreta explicó que son una familia muy tranquila y viven cualquier situación de la misma manera que lo hace la gente que no trabaja en el medio del entretenimiento: "Nos dedicamos a una carrera que está muy expuesta, pero somos mucho más normales de lo que la gente piensa, sanos, divertidos, nos reímos, nos peleamos, nos enojamos", comentó la actriz de novelas como ¡Vivan los niños!.

Finalmente, los artistas, quienes tienen 52 años de edad, revelaron que ser padres de dos adolescentes no es nada sencillo, aunque agradecen que tanto Mía como Nina sean muy abiertas con ellos: "No, no, ¡están increíbles!, oigo unas historias de terror, te lo juro, la verdad es que yo no puedo decirte 'oye, ¿cómo están tus hijas?', y la verdad nos tienen mucha confianza", finalizó Andy.

Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus hijas

