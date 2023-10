¿Harto del romance convencional? Entonces no te puedes perder 'Kaguya-Sama: Love Is War'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria del anime suele lanzar cientos de series de todo tipo a nivel anual; sin embargo, una de las ramas más populares es la del romance, ya que, suelen ofrecer premisas frescas y divertidas que te mantienen lejos de las telenovelas de Televisa, como es el caso de Ore no monogatari, Orange, Kimi Ni Todoke, entre muchos otros, pero como bien dicen 'hasta la miel amarga' y en ciertas ocasiones la típica historia de secundaria puede llegar a aburrir.

Si este es tu caso, siempre puedes recurrir a Kaguya-Sama: Love Is War, anime del que seguro ya has escuchado hablar, sobretodo porque hace unos meses se estrenó Oshi No Ko, el cual fue uno de los estrenos de temporada que dio más de qué hablar. Pues bien, Kaguya-Sama Love Is War pertenece precisamente al mangaka que creó la historia de 'Ai Hoshino': Aka Akasaka, quien al parecer se propuso a crear una comedia romántica que se burlara de los clichés amorosos de preparatoria.

La premisa es bastante similar a Death Note, en el caso de que 'Light' y 'L' hubieran sido jóvenes de secundaria; pues básicamente cuenta la historia del presidente del consejo estudiantil, 'Miyuki Shirogane' y de la vicepresidenta 'Kaguya Shinomiya', quienes se gustan en secreto, pero son bastante orgullosos, por lo que no pueden confesar su amor, así que, básicamente se trata de ambos poniéndose trampas para que el otro se declare.

Kaguya-Sama: Love Is War te hará reír y suspirar

La historia está cargada de altas dosis de humor, puesto como se mencionó anteriormente, se burla de aquellos animes que prolongan el momento de la confesión e incluso cuentan con un narrador que, ocasionalmente, crítica a los protagonistas porque luego de varios capítulos no han tenido ningún progreso en su relación amorosa (tal es el caso de Kimi ni Todoke). Asimismo, los protagonistas llegan a romper la cuarta pared, lo que resulta bastante entretenido para la audiencia.

Por otro lado, los típicos momentos románticos entre los personajes centrales suelen ser alterados de tal manera que todo parece tratarse de una pelea entre dos rivales que buscan desenmascarar a su enemigo. La mejor parte, es que la serie está traducida al español, gracias a que Funimation la trajo a Latinoamérica. Otro punto a resaltar que es que cuenta con dos temporadas que perfectamente te puedes maratonear en un fin de semana, ya que, cada una cuenta con 12 capítulos.

Kaguya-Sama: Love Is War se burla de los animes de romance

Así que, ahora lo sabes, si es que estás buscando ver una serie de romance que rompa con los clichés o te quedaste con ganas de ver más cosas relacionadas al creador de Oshi No Ko, siempre puedes puedes echarle un vistazo a Kaguya-Sama: Love Is War, seguramente te carcajearás en más de una ocasión por las peripecias inesperadas que pasan todos los personajes de esta obra.

