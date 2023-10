Horóscopos chinos: Conoce las predicciones para el dinero y el amor de este viernes 20 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que en otoño la nostalgia se apodera de la gente, esto es debido a que el año comienza a mostrar su últimos albores, lo que inevitablemente, provoca que la gente piense en todo lo que ha hecho en los últimos meses. Es por eso que la energía de la gente es un poco más reflexiva, pero tranquilo, solo se trata de una etapa que podría pasar muy pronto; mientras tanto, descubre qué clase de suerte tendrás en los próximos meses con los signos de los horóscopos chinos.

Es posible que en los últimos días hayas dejado pasar excelentes oportunidades por temor al fracaso, pero eso debe terminar, ya que, este viernes se te presentarán grandes oportunidades, sobretodo en el amor.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Las personas que nacieron con el signo del buey tendrán una buena fortuna el día de hoy, incluso notarás que logras todo lo que te propongas con facilidad; mientras que en el ámbito personal notarás que te sientes más tranquilo y seguro de ti mismo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

La nostalgia del otoño no parece alcanzarte a ti, sino por el contrario, notarás que la energía y la vitalidad comienzan a invadirte, lo que te llevará a superar cualquier obstáculo que se te ponga en frente.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Las personas que son regidas por el signo del Conejo podrían llegar a disfrutar de un día lleno de armonía y tranquilidad, incluso, podrías darte el tiempo de disfrutarlo en compañía de tus seres queridos, lo que te sentará muy bien, puesto comenzabas a resentir el peso de la soledad.

Descubre los horóscopos chinos para este viernes

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 )

Es posible que en los últimos días te hayas sentido estancado en tu trabajo y es que, sientes que tienes un gran potencial en un área completamente distinta a la que te dedicas actualmente, recuerda que nunca es tarde para cambiar tu vida.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Últimamente tu instinto te ha estado gritando que aquellas personas que están a tu lado no son de fiar, pero te has empeñado en creer en ellos, lo te ha llevado a decepcionarte en más de una ocasión. Recuerda que, en ocasiones, la única voz que debes seguir es la propia.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Las personas que tienen el signo del caballo necesitan estar en movimiento. Es posible que tu trabajo o tus estudios te hayan llevado a estar encerrado y con poca actividad física, lo que comienza a deprimirte. Procura darte tiempo para relajarte y estirar más esas piernas.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Ambos sabemos que detestas salir, es más si pudieras permanecerías siempre en tu casa, pero la realidad es que te estás perdiendo de grandes experiencias por estar encerrado. Procura reconectarte con la naturaleza y respirar aire puro.

Descubre los horóscopos chinos para este viernes, 19 de octubre

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Las personas que nacieron con el signo del mono estarán más propensos a disfrutar de una noche de fiesta y diversión; probablemente alguien que te interesa te invitará a salir, si bien, las cosas no saldrán como esperas, te ayudará a darle un cierre a la situación.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Este viernes tendrás un día lleno de éxitos. Notarás que las cosas fluyen fácilmente para ti y también descubrirás que todo lo que te preocupaba pasará sin provocarte ningún daño.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Este día estarás rodeado del amor de tus seres queridos, lo que te llevará a sentir una conexión profunda con todos ellos. En el ámbito personal te sentirás cada vez más feliz y satisfecho.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Las personas que portan el signo del cerdo podrían reencontrarse con un amigo o familiar que no habían visto en mucho tiempo, pero ésta persona no llegó por casualidad, ya que está buscando tu ayuda; no será nada grave, pero podrías ayudar a hacer la diferencia.

Fuentes: Tribuna