'Killers of the Flower Moon': ¿Cuándo se estrena en cines y streaming en México?; aquí los detalles

Ciudad de México.- Los amantes del cine han estado esperando con ansias el último proyecto del aclamado director Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, que ha reunido un elenco estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. La película, con una duración de más de tres horas, ha impresionado a críticos y espectadores por igual al sumergirse una vez más en la rica historia de la América profunda.

La anticipación por Killers of the Flower Moon ha sido palpable, y el filme finalmente se estrenó en cines en todo el mundo el jueves 19 de octubre. Sin embargo, una pregunta clave ronda en la mente de los fanáticos: ¿cuándo estará disponible en las plataformas de streaming, específicamente en Apple TV+ en México?

La estrategia de distribución de la película, liderada por Tim Cook y su equipo de Apple, ha optado por un lanzamiento inicial en cines. Esta decisión tiene como objetivo ganar prestigio y elogios de la crítica, así como generar ingresos de taquilla para recuperar la considerable inversión realizada, que asciende a casi 250 millones de dólares, y también establecer campañas de marketing efectivas.

Hasta el momento, Apple no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento en streaming de Killers of the Flower Moon. Esto podría deberse a la intención de no socavar las posibilidades de recaudación en taquilla durante el período actual en las salas de cine.

Sin embargo, a partir de detalles filtrados sobre los términos del acuerdo entre Apple y Paramount, se podrían inferir algunas fechas posibles. De acuerdo con la información revelada, la película se mantendrá como una exclusiva en los cines durante al menos 45 días. Este período de exclusividad es una práctica común en la industria cinematográfica, especialmente en la era pospandémica. Siguiendo este calendario, los fanáticos pueden esperar que Killers of the Flower Moon llegue a las plataformas de streaming a partir del 4 de diciembre.

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que la película se estrene en streaming un poco antes, coincidiendo con las festividades de Navidad y Año Nuevo, aprovechando la temporada navideña para atraer a más espectadores. La película Killers of the Flower Moon es un thriller basado en hechos reales y está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma. La trama sigue la investigación del FBI sobre una serie de asesinatos misteriosos en la nación Osage, que involucra una conspiración en la que el petróleo y la codicia desempeñan un papel fundamental.

El elenco de la película, encabezado por los talentosos Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, promete brindar actuaciones excepcionales, respaldadas por la dirección experta de Martin Scorsese, un director de renombre mundial. Con una combinación de talento y una historia fascinante, Killers of the Flower Moon se ha convertido en uno de los proyectos más esperados en la industria cinematográfica.

La película marca una emocionante reunión entre Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, dos de los nombres más prominentes de la industria del cine. A lo largo de los años, han trabajado juntos en proyectos notables como The Wolf of Wall Street y The Aviator. Su química en pantalla y su compromiso con cada proyecto los han convertido en un equipo formidable. Su colaboración en Killers of the Flower Moon promete ofrecer una actuación y dirección excepcionales.

El guión de la película fue adaptado del libro de Grann por Scorsese y Eric Roth, con el resto del elenco compuesto por Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot. Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell y Sturgill Simpson.

El lanzamiento en cines ha permitido a los fanáticos disfrutar de esta emocionante película en la gran pantalla, lo que ha generado una anticipación aún mayor para su llegada a las plataformas de streaming. La estrategia de Apple de mantener la película en cines durante un período específico es una forma de mantener un equilibrio entre los lanzamientos en salas y en línea, lo que contribuye a que la película alcance su máximo potencial tanto en términos de recaudación como de reconocimiento crítico.

