Luto en 'Hoy': Dan inesperada noticia a Andrea Legarreta y rompe en llanto en vivo

Ciudad de México.- Durante la más reciente transmisión del programa Hoy la conductora mexicana Andrea Legarreta dejó conmovidos a todos los televidentes debido a que rompió en llanto en plena emisión en vivo luego de recibir una inesperada noticia. Resulta que la producción del matutino le organizó una sorpresa a la también actriz de 52 años, pues decidieron incluir a su madre Isabel Martínez en la ofrenda del Día de Muertos.

Como se sabe, el pasado 30 de julio fue uno de los peores días para la aún esposa del cantante Erik Rubín debido a que ese día falleció la mujer que le dio la vida de forma repentina. Justo ese domingo, doña 'Chabelita' estaba celebrando 57 años de casada con don Juan Legarreta, sin embargo, el festejo acabó en un funeral tras su fallecimiento. Este momento significó un duro golpe tanto para Legarreta como para toda su familia.

Andrea Legarreta y su mamá 'Chabelita'

Durante la más reciente transmisión del programa más famoso y exitoso de Televisa, la productora Andrea Rodríguez Doria le dio la noticia Andy de que la foto de su mami también estaría en el Altar de Muertos que se encuentra en el foro de Hoy, donde figuran famosos como Magda Rodríguez, Ignacio López Tarso, Rebecca Jones, entre otros. Asimismo, los reporteros del programa grabaron un video especial para recordar a doña 'Chabelita'.

La encargada de hacer este anuncio fue Galilea Montijo, por lo que de inmediato provocó las lágrimas de su compañera: "Mi Andy, nuestra ofrenda tiene un lugar reservado para tu 'Chabelita', un lugar muy especial". Posteriormente, la tapatía resaltó que la mamá de Andrea era una fiel televidente del matutino: "Era parte de Hoy, siempre era la fan número 1 de este programa, claro, estaba su chiquilla, la luz de sus ojos".

Pero bien que te amaba", añadió Legarreta.

Acto seguido, Montijo resaltó que la mamá de Andrea solía comunicarse con ella y el resto del elenco para informarles sobre cosas que no le gustaban del programa, por lo que aseguró que su opinión siempre fue "muy importante". Cuando Andy tuvo que tomar la palabra, no pudo contener el llanto: "Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos". Sin embargo, la madre de Mía y Nina Rubín señaló que le encantaba esta tradición.

Legarreta también confesó de qué forma le estaba rindiendo homenaje a su madre, quien está próxima a cumplir 3 meses de fallecida: "Me parece muy hermoso, con el tiempo me he dado cuenta que cuando tienes a alguien que te ama, en este plano, realmente nunca te vas y yo estoy, he decidido de en lugar de vivir sufriendo, mejor vivir por las dos, hacer lo que a ella le gusta, vivir... te amo mi chiquita linda", dijo con la voz entrecortada.

La queremos también mucho a ella, sé que está feliz viéndote, con su sonrisota", añadió Galilea.

