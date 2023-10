'Maluma Daddy': El 'Pretty Boy' confirma que será padre con Susana Gómez; revela el género

Comparta este artículo

Washington, DC.- El famoso y reconocido cantante de reggaetón, Maluma, acaba de confirmar que ya no es más 'Baby', sino que sería 'Daddy', debido a que el famoso colombiano conocido como el 'Pretty Boy', en uno de sus más recientes conciertos acaba de confirmar que será padre por primera vez, al lado de su actual pareja, la arquitecta, Susana Gómez, además de revelar el género de su bebé.

La noche del pasado jueves 19 de octubre, mientras que el famoso cantante estaba dando su concierto en el Capital One Arena ubicado en Washington, DC, como parte de su gira Don Juan, hizo una pausa en la que pidió que se prestara atención ya que presentaría su nuevo video musical, del tema Procura, dejando a todos completamente en conmoción y maravillados con esa inesperada exclusiva.

Pero los asistentes no solo se llevaron la exclusiva del video, sino que también el hecho de que Juan Luis Londoño Arias, nombre real del cantante, será padre por primera vez, dado a que en el video se puede ver el momento en el que la feliz pareja muestra cuando están dentro del consultorio del médico, y se puede ver a Gómez haciéndose una ecografía, mientras él la ve completamente conmovido.

De igual forma, en el material audiovisual, el intérprete de Felices Los Cuatro y Susana aparecen dándoles la noticias a sus respectivos padres y familiares, a Maluma besando su vientre, atesorando las ecografías y también la revelación del género de su primer bebé, para lo cual rentaron el balcón en el punto más alto de un edificio, dejando que el humo y el suelo se llenaran de un color rosado, indicando que era una niña.

Ante este hecho, apareció un collar de diamantes con el nombre 'Paris', lo que hizo pensar que ese es el nombre de su primogénita, y que ahora es un hecho, pues el colombiano en una entrevista declaró que: "Paris, nuestra hermosa hija, está creciendo dentro del vientre de su madre y me da muchas razones para seguir soñando... Ella lo es todo para mí en este momento. Quiero decir, todas las cosas hermosas que estoy viviendo. Yo también busco experiencias más personales, ¿sabes? Amo mi música. Me encanta estar de gira, pero también quiero seguir creciendo como ser humano, no sólo como artista".

De igual forma, expresó todos sus sentimientos en este momento, como el hecho de que: "Mi papá dice que espera hasta que la tengas en tus brazos. Esperar esa sensación y luego esperar a que empiecen a caminar, es un viaje hermoso, sabes que estoy aquí para aprender. Creo que estos niños vienen a este mundo para enseñarnos un montón de cosas, así que estoy listo para aprender", agregando que: "es una locura. Es un sentimiento loco que sólo los padres pueden entender... pero a mí me encanta este sentimiento y mis días son más brillantes que nunca".

