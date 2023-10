Sobrevivió al cáncer: Tras unirse a TV Azteca, conductora llega a 'Hoy' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien estuvo trabajando en TV Azteca por un par de años, sorprendió a todo el público de Televisa debido a que hace algunas horas reapareció en la empresa compartiendo una fuerte noticia. Se trata de Bettina Salazar, conocida mayormente por su personaje de 'Olga Sana', quien llegó al foro del programa Hoy para hablar de su lucha contra el cáncer de mama y cómo logró sobrevivir a esta enfermedad.

La comedianta mexicana saltó a la fama gracias a la televisora de San Ángel, donde comenzó participando en exitosos programas como Matutino Express, TV de noche, Hoy y Sabadazo, sin embargo, al no contar con muchos proyectos y tampoco gozar de exclusividad, doña Bettina tuvo que emigrar a otros canales. En la empresa del Ajusco fue contratada para estar en el programa Parada de Noche, sin embargo, este fue cancelado antes de que pudiera salir al aire.

Mientras que el pasado 2020 'Olga Sana' se unió al reality Todos quieren más fama y además fue conductora invitada del programa Venga la Alegría. Luego de también quedarse sin trabajo en esta televisora, la talentosa actriz de 53 años comenzó un pequeño negocio en el que vendía manzanas acarameladas y dulces enchilados para conseguir recursos para sobrevivir.

'Olga Sana' en TV Azteca

Tras varios años de ausencia, este jueves 19 de octubre doña Bettina apareció en el programa Hoy por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ya que ella es sobreviviente de esta enfermedad y como se sabe, dio a conocer esta noticia hace varios años al aire en Sabadazo. La famosa actriz fue recibida en el foro del matutino de Televisa por las conductoras Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Andrea Escalona, así como un médico oncólogo.

Salazar contó que ella se descubrió una bolita en los senos de forma accidental, pero la ignoró y semanas más tarde fue cuando se enteró que tenía cáncer: "Yo me di cuenta tocándome sin querer, guardándome una tarjeta de presentación, sentí una bolita rara pero la dejé (pasar)". Posteriormente, la comediante invitó al público a dejar atrás los tabús que hay sobre la prevención del cáncer, asegurando que las mastografías no son dolorosas y que hay personal femenino que las realiza.

"Los maridos luego no las dejan y no van", dijo Bettina. La conductora explicó que su bolita se convirtió en una bola del tamaño de "una pera", por lo que al realizarle estudios descubren que tenía cáncer. Su médico la envió al quirófano para extirparle el tumor pero no se lo retiró por completo y además le administró unas quimios que no eran las indicadas. Tiempo después acudió a otra valoración, en la cual decidieron retirarle el seno para erradicar el cáncer y darle más quimioterapias.

Cumplí 8 años de sobreviviente, no quiero llorar pero es un tema que me emociona mucho, yo les pido que se cuiden, no quiero ver más mujeres enfermas", expuso al borde de las lágrimas.

