Tras 'recadito' de Samadhi Zendejas, Horacio Pancheri se pronuncia a la critica a su cuerpo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida y muy querida actriz, Samadhi Zendejas, le respondiera y enviara un contundente recadito sobre sus insultos, el polémico galán de novelas argentino, Horacio Pancheri, acaba de emplear sus redes sociales para pronunciarse avergonzado con la severa critica a su cuerpo, lanzando un comunicado en el que da una explicación de la situación.

Como se sabe, el pasado jueves 19 de octubre, Samadhi expuso que recibió un comentario en Instagram, presuntamente escrito por Pancheri, en donde externaba que la actriz no le parecía nada agraciada físicamente con el mensaje: "Ver... qué fea que es", respondiendo un video de una historia, en la cual ella aparece recostada en la cama y enfoca su rostro con un mensaje para sus millones de seguidores.

Por es emotivo, la actriz de novelas como Atrévete a Soñar decidió alzar la voz y no quedarse callada, diciéndole a Horacio que: "Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?, Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo".

Para concluir, Zendejas expresó que "hay que tener mucho cuidado a quién le damos voz, a mis mexicanas que me siguen, siéntase hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones Horacio", siendo completamente apoyada por sus fieles seguidoras que no dudaron en lanzarse en contra del actor de Televisa, tachándolo de "machista, misógino" y también "poco hombre".

Por este motivo, es que la expareja de Marimar Vega decidió pronunciarse y a través de su cuenta de X lanzó un comunicado en el que afirma que no envió ese mensaje, expresándole a Samadhi que "el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fui 'hackeado', perdí el control de esa cuenta en absoluto", por lo que al parecer quienes tuvieran el control de esta cuenta habrían enviado dicho insulto.

El actor de novelas como Un Camino Hacía El Destino, agregó que: "Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia", negando ser alguien que falte a la integridad de cualquier persona, concluyendo con que: "Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera".

Fuente: Tribuna del Yaqui