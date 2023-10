Tras revelar aborto, Britney Spears habla de su libro y ¿se disculpa con Justin Timberlake?

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de haber revelado su aborto por aparente petición del reconocido actor y famoso cantante, Justin Timberlake, la querida y polémica cantante estadounidense, Britney Spears, acaba de pronunciarse manera pública a través de sus redes sociales para hablar del escándalo de su libro, en el que hace fuertes confesiones de su pasado, ofreciendo disculpas a los ofendidos, ¿acaso uno de ellos es el exintegrante de NSYNC?

Como se sabe la artista de 41 años hace poco realizó un libro con sus memorias titulado The Woman in Me, en el que abordó varios aspectos de su vida pasada y presente, como el momento en que decidió raparse, y también habló de uno de los episodios más dolorosos de estas, como lo fue el aborto que se realizó del bebé, que asegura iba a tener al lado de Timberlake, durante su relación entre 1999 y 2002.

La creadora de Toxic, con el tema del cantante, expresó que lo amaba demasiado y esperaba tener una familia, sin esperar que: "esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", agregando que: "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre".

Ahora, la denominada 'Princesa del Pop', ante todo el revuelo que ha causado la situación, decidió emplear su cuenta de X para compartir un extenso mensaje en el que aseguró que ella no quería "ofender a nadie de ninguna manera... Ese era yo entonces, ¡eso está en el pasado!, agregando que no estaba de acuerdo con el tipo de cobertura que se le ha estado dando a sus memorias, pues ella ha dejado todo eso atrás y solo quiere "hacer borrón y cuenta nueva".

De igual forma, agregó que: "Estoy aquí para establecerlo así por el resto de mi vida. De cualquier manera, eso es lo último y la mier... sucede", afirmando que entiende el que ciertas personas puedan sentirse atacadas y ofendidas, pero que su libro era creado solo para darse "un cierre sobre todas las cosas para un futuro mejor" y para que sus experiencias puedan servir de algo a alguien, además de un poco de comprensión a su yo pasado.

Finalmente, recalcó que: "¡Ojalá pueda iluminar a las personas que en la mayoría de los casos se sienten particularmente solas o heridas por ser incomprendidas!...Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡es tonto y tonto! ¡He seguido adelante desde entonces!", ofreciendo unas disculpas a aquellas personas que se sintieron mal, aunque no dio nombres concretos.

