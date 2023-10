¿Envidia? Esta es la FUERTE razón por la que Laura Zapata no se lleva bien con Thalía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Laura Zapata lleva años distanciada de sus medias hermanas, entre ellas Thalía, y recientemente ha reiterado que ellas ya no son parte de su familia; sin embargo, pocas veces quiere hablar al respecto del porqué comenzó su enemistad. No obstante, la exvillana de Televisa decidió abrir las puertas de su casa a Pati Chapoy para hablar de esta y otras controversias que ha pasado en su vida.

La intérprete de entrañables telenovelas como Rosa salvaje, María Mercedes, La usurpadora y La gata confirmó en entrevista para el programa Ventaneando que su situación familiar se complicó luego del secuestro que vivió con su hermana Ernestina Sodi en el año 2002. Como se sabe, Zapata y su media hermana fueron secuestradas al salir de una obra de teatro que se realizó en la Ciudad de México, pero ella solo permaneció secuestrada por 10 días y la madre de Camila Sodi por 15, lo cual desencadenó una serie de especulaciones.

Aprovechando su entrevista con Pati, Laura respondió a quienes piensan que ella estuvo detrás de este hecho delictivo: "Sí, que soy la autora intelectual ¿verdad?, oye, pero soy super niña, unos dotes. Ernestina hace el libro, y ella era muy amiga de este hombre, se me olvida su nombre, ¡caray!, Manuel Ávila Camacho, este periodista de medio pelo que le aconseja que para vender su libro pues como que eche ese rollo de que corra el rumor para que se venda un libro".

Laura Zapata reveló porqué no se lleva bien con sus hermanas

Y debido a que en el año 2005 la actriz presentó en México la obra teatral Cautivas, basada en su recuento del secuestro, es que las discrepancias entre ellas se hicieron más fuertes: "Me prohibieron a mí hacer la obra de teatro, a mí Víctor Hugo que estaba muy malo, me dijo 'no Laura hablaron unos señores y me dijeron que yo no podía hacer, ni escribir, ni poner los nombres, porque si no me iban a hacer una demanda multimillonaria'", recordó.

Incluso, la exconcursante de MasterChef Celebrity México confesó lo que dijeron sus hermanas de este proyecto: "Bueno, me prohibieron, me dijeron que ‘¿cómo me atrevía?, es que no queremos que pongan nuestros nombres’, entonces ahí empezó un quiebre muy fuerte, porque además mi mamá se puso de lado de ellas". Además Laura recordó que la partida de su madre Yolanda Miranda provocó otro encontronazo entre las hermanas.

Luego viene el motivo del testamento, del dinero, de quién estuvo en la casa de mi mamá mientras ella estaba atendida, sacando papeles, rompiendo papeles, abriendo chapas. En esa masa hereditaria estaba el dinero de mi abuela, que trabajó 30 años en Palacio Nacional", recordó.

Finalmente, Laura Zapata recalcó que esta diferencia fue la gota que derramó el vaso para que su relación con la reconocida cantante y sus otras consanguíneas se rompiera definitivamente. "Yo agradezco muchísimo a Thalía que ella de alguna manera económicamente se hacía presente con toda la enfermedad y con todo lo de mi abuela, que pues era su obligación. Ella fue la única que devolvió la parte del dinero", dijo contundente. Pero como se sabe, actualmente la actriz y la esposa de Tommy Mottola tienen nula relación por un problema en el que estuvo involucrada Yolanda Andrade.

Fuente: Tribuna