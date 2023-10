¿Fue vetada? Galilea Montijo revela el por qué faltó a concierto de Katy Perry en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, recientemente acaba de romper el silencio sobre el tan escandaloso tema de su falta en el concierto de la reconocida y muy querida cantante estadounidense, Katy Perry, para un evento privado de Televisa, así que finalmente reveló el por qué de su ausencia de manera contundente, ¿acaso fue vetada como se dice?

Como se sabe, el pasado jueves 19 de octubre se vivió el Up Front de la televisora de la empresa San Ángel, en el cual se reúnen la mayor cantidad de todas las celebridades que trabajan en dichas instalaciones, las marcas que colaboran, agencias de publicidad y patrocinadores, dando un adelanto de todos los proyectos que se tienen programas para el próximo año, que es el 2024, y sus planes.

En este evento como invitada especial para brindarles un concierto privado, la reconocida y muy querida cantante estadounidense, creadora de temas como Firework. Presenciando el acto de la talentosa artista, se contó que estuvo presente casi todo el elenco del programa Hoy, entre otros actores, presentadores y demás de dicha empresa, brillando por su ausencia Galilea, despertando un sin fin de rumores.

Uno de los primeros en comentar al respecto fueron los presentadores de Chisme No Like, pues según la polémica comunicadora, Elisa Beristain, "Según lo que nos dicen, los patrocinadores están pidiendo que no la lleven a sus eventos. No la quieren, la están repudiando", aparentemente por la cantidad de escándalos en los que se ha visto envuelta en los últimos años, como sus nexos con el narco o trabajar borracha..

Ahora, en la última emisión del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, Montijo rompió el silencio sobre el tema con el sutil comentario a Andrea Legarreta que: "Oye, ¿Qué cantaron mucho con Katy Perry?... Que cómo me dolió verlos desde mi casa en el teléfono", y cuando se lo presumieron afirmando que había agua de jamaica, como le dice al vino, a lo que agregó que: "Por eso no me invitaron, porque seguro dijeron: 'se va a acabar toda el agüita de jamaica'".

Finalmente, dejando de lado la broma, la presentadora de Netas Divinas declaró que: "No estuve, ando chambeando, es un evento bien importante, nunca había fallado pero esta vez sí me la perdí. Aparte fue sorpresa, porque a nadie le dijeron, nadie sabía, de haber sabido cancelo todo y me voy a ver a Katy Perry".

