Hundió a Galilea Montijo: Tras pedir limosna y retiro de Televisa, galán reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, que tiene casi dos décadas en las filas de Televisa y que el año pasado hizo una pausa en su carrera, sorprendió a todos los televidentes debido a que este viernes 20 de octubre reapareció en el programa Hoy, pese a que hace tiempo tuvo un fuerte pleito con Galilea Montijo. Se trata de José Ron, quien llegó al foro del matutino para presumir su nueva serie El Gallo de Oro.

El hombre originario de Guadalajara, Jalisco, fue uno de los galanes más cotizados de la televisora de San Ángel, por lo que tuvo papeles importantes y protagónicos en los melodramas La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada. Sin embargo, sus inicios en la actuación no fueron nada fáciles ya que no tenía dinero e incluso tuvo que pedir limosna para conseguir para un pasaje.

Aunque ha tenido una carrera llena de éxitos y reconocimientos, José no se ha salvado de los escándalos y uno de los más fuertes fue cuando se molestó con las conductoras principales de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, por haber defendido a Cristián de la Fuente por talar un árbol. "Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas", dijo Ron.

Sin embargo, este pleito ya ha quedado atrás y para muestra, el pasado viernes 20 de octubre el también cantante tapatío fue invitado al foro de Hoy para platicar acerca de su protagónico en El Gallo de Oro donde comparte con Lucero. "Es una serie de mucha calidad, mi personaje es 'Dionisio' que es un pregonero y me robó el corazón este personaje, es entrañable", expresó José sobre su participación.

Posteriormente, el hermano de Julio Ron comentó qué unió a su personaje y al de Lucero: "Se conocen en la delegación, 'Dionisio' escucha a la caponera y se le hace muy lindo y a partir de ese momento se da esta relación". Además explicó que sí grabó escenas subidas de tono con la exesposa de Manuel Mijares: "¿Fuerte de fueguito? sí hubo varias, becho y apapacho y sí...", declaró, mientras invitaba al público a no perderse la serie a través de VIX Plus.

Yo amé los nombres de los personajes, nombres fuertes, padrísimos", dijo Galilea emocionada.

