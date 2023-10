Karla Díaz destapa el controversial pacto de maternidad que hizo con Apio Quijano

Ciudad de México.- Karla Díaz dejó en shock a sus miles de seguidores al compartir algunas de sus intimidades en su reciente emisión de Pinky Promise, donde tuvo como invitados a Nicola Porcella y Apio Quijano, dos miembros destacados del 'Team Infierno' que no habían podido acompañarla para hablar de su experiencia dentro del reality de Televisa, así como de sus proyectos personales.

Sin duda, el integrante de Kabah y Karla Díaz llevan una estrecha de relación de años, pues son contemporáneos y han compartido escenario en múltiples ocasiones, pero pocos sabían que es tal el cariño que se tienen que llegaron a realizar un controversial pacto de maternidad. Así como lo lees, ambos cantantes pretendían tener hijos, aunque al final no sucedió y aquí te compartimos por qué.

Algo que sorprendió a la audiencia del mencionado show fue cuando Quijano habló acerca de sus preferencias sexuales, así que en esta entrevista reiteró su bisexualidad, pues aunque muchos creían que era completamente gay, el intérprete de La Calle de las Sirenas también siente atracción por las mujeres y ha tenido algunas novias, aunque actualmente disfruta de una relación bastante sólida junto a Juan Pablo Serrano.

Fue en este punto donde la chica de JNS interrumpió para confirmar la bisexualidad del cantante, pues se atrevió a revelar un paco que hicieron hace algunos años luego de que le rompieran el corazón, pues le pidió a Apio que de no volver a encontrar el amor le ayudara a ser el padre de sus hijos y él aceptó.

Apio Quijano en 'Pinky Promise' | Instagram @apioquijano

Hicimos un pacto porque a mí ya me habían puesto el cuerno y yo estaba todo mal, pero en una plática, justo en su departamento, le dije 'wey, si no encuentro pareja, si no llega el amor de mi vida… o sea neta ¿podemos tener un hijo juntos?' y me dijo Apio 'Sí wey, feliz, o sea yo contigo feliz de la vida'".