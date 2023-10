Karla Díaz pone en su lugar a Noelia tras acusar a JNS de malos tratos en los 90's Pop Tour

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de novelas y muy reconocida cantante, Karla Díaz, recientemente acaba de volver a hablar con respecto su drama con la reconocida y polémica cantante, Noelia, pues en una reciente entrevista con varios medios de comunicación, volvió a hablar sobre las acusaciones contra JNS, de que presuntamente fue maltratada por ellas en su participación de los 90's Pop Tour.

Como se sabe, la puertorriqueña el pasado fin de semana del 29 de septiembre al 1 de octubre, participó en el concierto del 90's Pop Tour, del cual señaló que su experiencia no fue del todo buena por culpa de sus colegas, ya que presuntamente las integrantes de Kabah y JNS no la trataron bien, a pesar de que en varias ocasiones ella intentó acercarse con los artistas para saludarlos, y la ignoraron por completo.

Después de haber formado parte de este concierto, la reconocida intérprete de Ahora Tú, reveló que únicamente sus colegas de Calo, GB5 y Sentidos Opuestos fueron amables con ella, por lo que tiene un mal sabor de boca de su participación en dicho proyecto: "Nadie me saludó, y eso me pareció extraño porque yo he estado en Italia y Eros Ramazzotti me saluda, o sea, todos me saludan, yo he andado en España y Mecano, Miguel Bosé, todos, y yo empezando mi carrera, o sea, es ética profesional, es educación entre artistas".

Karla Díaz.

De la misma manera, la cantante de temas como Candela reveló algunas de las acciones que la hicieron sentir mal durante su estancia en dicho espectáculo, como que: "Las Jeans me maltrataron porque la verdad si van a saludar así mejor que no saluden, que se queden calladas, porque yo dije 'hola', tres veces, y ya en la tercera fue como 'hola', y estaba al lado de ellas", manifestó al respecto.

Ahora, durante la alfombra roja del filme de Trolls, en donde presta su voz, recientemente tachó de "lamentable" lo que dijo con respecto a que fue rechazada, pero dejó en claro que no diría nada en contra de ella pues al ser mujeres y colegas, por lo que solamente le deseaba mucha suerte en su carrera, agregando que no tenía mucho más que decir al respecto, pues ya había dado declaraciones anteriormente.

Finalmente declaró que ella no tiene nada en contra de Noelia porque no la conoce verdaderamente, así que no iba a emitir juicios, no haría señalamientos y por supuesto no haría más grande el drama que ya se había realizado por esta cuestión que en su opinión no le veía el caso y siente que es innecesario.

