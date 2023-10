Kimberly Loaiza exhibe agresivo intento de Juan de Dios Pantoja de hablar tras infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y muy polémica influencer de las redes sociales, Kimberly Loaiza, acaba de compartir un video en el que dejó a todos sorprendidos, dado a que exhibe agresivo intento por parte del padre de sus dos hijos, el reconocido cantante y también famoso influencer, Juan de Dios Pantoja, de querer entrar a su hogar para supuestamente hablar de la infidelidad que ahora se le acusa.

Como se sabe, la mañana de este sábado 21 de octubre se hizo viral en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, el momento en el que el reconocido cantante se encuentra en una habitación de hotel al lado de una mujer que no es Kimberly, su esposa y madre de sus dos hijos, siendo aparentemente otra muestra de que una vez más caería en infidelidades hacía la joven.

En dicho video se puede ver supuestamente al denominado 'DJ', aunque no es claro dado a que no se le ve el rostro, mientras que se encuentra durmiendo en una cama, cubierto con unas sábanas blancas junto a una mujer que estaba grabando el momento, misma que sería una famosa modelo que días atrás compartió en sus historias de Instagram que estaba de vacaciones en el mar y el sitio coincide bastante con un lugar que el propio Pantoja compartió en sus redes sociales casi al mismo tiempo.

Kimberly y Juan de Dios. Internet

Ante este hecho, Pantoja solamente confesó que se volvió a equivocar, pero que: "Ya mejor dejaré de darle importancia a quienes no la merecen. Gracias a todos los que siguen aquí a pesar de mis errores, se que de nuevo la cague y solo me queda aceptar las consecuencias y mejorar. Pronto les daré mi versión con pruebas reales", mientras que la madre de Kima y Juanito expresó que: "No es coraje es decepción y eso es peor".

Pero ahora, a través de las redes sociales, hace poco volvió a cobrar fuerza lo sucedido, debido a que se filtró un video en el que Loaiza expone que corrió de su casa a Juan y no le permite regresar, pues le habría quitado las llaves, lo que habría enfurecido al cantante, dado a que en ese video se ve que aporrea enojado la puerta de su casa una y otra vez mientras le grita que lo deje pasar que es su casa también y que quiere hablar.

Por su parte, Kimberly graba el momento mientras le dice "lárgate de mi casa... que te largues", mientras él sigue golpeando haciendo que tiemble el marco y la llave que estaba puesta en el cerrojo de la puerta, señalando con voz autoritaria que no se pensaba ir a ningún lado, despertando la ira de muchos internautas que afirman que eso es violencia y le externan a la joven que no está sola.

Fuente: Tribuna del Yaqui