Marie Claire Harp prepara ofrenda de Día de Muertos y revela si incluye a Julián Figueroa

Ciudad de México.- En medio de la polémica que enfrenta Marie Claire Harp por su presunta separación con José Manuel Figueroa, la conductora compartió con diversos medios de comunicación que ya se está preparando para celebrar Día de Muertos, pues aunque esta no es una tradición en su natal Venezuela, a partir de que se vino a radicar a México le parece un festejo importante.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México asegura que la primera vez que vio todo lo que se hace en noviembre se quedó impactada, pues nunca había visto que se le rindiera homenaje a las personas que han fallecido, así que le pareció un acto lindo y por ello el año pasado colocó su ofrenda y este 2023 no será la excepción.

Sabe que fue impresionante para mí el año pasado porque yo soy venezolana, entonces nosotros no tenemos esa cultura tan bonita que tienen aquí de poder brindarle honor a los que ya no están entre nosotros", comentó.

De hecho, quien le mostró toda esta tradición fue José Manuel Figueroa, por lo que con su ayuda hizo un altar en el que colocó a sus fallecidos y el cantante le daba sugerencias de los elementos que podría colocar: "Él fue quien me enseñó a hacerlo, entonces él era quien me decía no ponle este alimento que es el que se utiliza, yo hice comida venezolana y mexicana".

En este sentido le cuestionaron si en su altar habrá un lugar para Julián Figueroa, hermano de su prometido que falleció de manera repentina el pasado 9 de abril a los 27 años de edad, pero la famosa indicó que lo haría si le dieran el permiso de hacerlo: "Bueno la verdad es que si se me permite en este momento hacerlo, por supuesto ahí en ese altar van a estar todas las personas que quise mucho".

Marie Claire Harp podría poner en su ofrenda a Julián Figueroa | Imagen especial

Respecto a su relación con José Manuel Figueroa, con quien ha estado distanciada en las últimas semanas, Marie aseguró que se mantienen en comunicación, pues mientras ella tiene mucho trabajo, él se encuentra cuidando de su madre en Estados Unidos: "Nos hablamos todos los días, estamos pendientes uno del otro todos los días, él ahorita está en Los Ángeles cuidando a su mamá, ahorita pues hemos tenido esa comunicación más fuerte porque su mamá está en recuperación".

No obstante, ante la insistencia de los reporteros acerca de si terminó o no con José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp se limitó a decir que ambos están muy bien y que por ahora no abordara más el tema: "Él está bien, yo estoy bien y eso es todo lo que tengo que decir".

Fuente: Tribuna